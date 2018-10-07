اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تناقش هذا الأحد العلاقة مع الإدارة الأمريكية

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا الأحد اجتماعا في مدينة رام الله ي برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباسي للنظر في مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة .

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" عن صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية أن مناقشات اللجنة ستركز أساسا على وضع جدول زمني لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن العلاقة مع الإدارة الأمريكيةي والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف أن اللجنة ستبحث أيضا التحرك على الصعيد الدولي والمقاومة الشعبية لكل الإجراءات التي تستهدف القدس الشرقية وتكريس الاحتلال والاستيطاني ومن أجل فك الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.

هذا وأكد عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير شؤون القدس أنه سيتم التصدي لمخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف تصفية مهام وخدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة القدس المحتلة.

وقال الحسيني في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية بثته اليوم" إننا ندرس كل السبل من أجل التصدي لقرار بلدية الاحتلال في القدس باستهداف ( الأونروا) بشكل مخالف للقانون الدولي وسنتصدى لهذه الإجراءات".

وكان نير بركات رئيس بلدية الاحتلال الذي سيرشح نفسه لرئاسة حكومة الإسرائيليين عن حزب الليكود قد أعلن أنه سيدفع لـ"طرد /الأونروا/ من القدس" مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته للمسؤولين في البلدية لإعداد خطة للاستعاضة عن جميع مهام ( الأونروا) بخدمات بلدية وأنه سيعرض الخطة على بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي .