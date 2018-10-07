هلاك فتاة وإصابة 25 شخصا آخر في حادث انحراف حافلة ببني ورتيلان بسطيف

07/10/2018 - 10:29
الجزائر, مجتمع
توفيت فتاة و أصيب 25 شخصا ،بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل الجماعي وقع صباح هذا الأحد، ببلدية بني ورتيلان (شمال سطيف)
و حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية، مراد غلاش. أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و 15 دقيقة على الطريق الولائي رقم 4 و تحديدا عند التجمع السكاني "اندون" بين بلدية بني ورتيلان وقرية " اقمون" و تسبب في وفاة فتاة ( 14 سنة ) وإصابة 25 شخصا آخر بجروح متفاوتة.
وأضاف نفس المصدر، أن جميع الإجراءات والتدابير اللازمة قد اتخذت بحضور مصالح الحماية المدنية وفرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا حول ظروف و ملابسات الحادث.
وقد تم نقل جميع الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات بقرية " عرافة " بذات البلدية.
المصدر : وأج