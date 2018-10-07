هلاك فتاة وإصابة 25 شخصا آخر في حادث انحراف حافلة ببني ورتيلان بسطيف

07/10/2018 - 10:29

توفيت فتاة و أصيب 25 شخصا ،بجروح في حادث  انحراف حافلة للنقل الجماعي وقع صباح هذا الأحد، ببلدية بني ورتيلان (شمال  سطيف)

و حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية، مراد غلاش. أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و 15 دقيقة  على الطريق الولائي رقم 4 و تحديدا عند التجمع السكاني "اندون" بين بلدية بني  ورتيلان وقرية " اقمون"  و تسبب في وفاة فتاة ( 14 سنة ) وإصابة 25 شخصا آخر  بجروح متفاوتة.

وأضاف نفس المصدر، أن جميع الإجراءات والتدابير اللازمة قد اتخذت بحضور مصالح  الحماية المدنية وفرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا حول  ظروف و ملابسات الحادث.

وقد تم نقل جميع الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات بقرية " عرافة " بذات البلدية.

 المصدر : وأج

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