هلاك فتاة وإصابة 25 شخصا آخر في حادث انحراف حافلة ببني ورتيلان بسطيف

توفيت فتاة و أصيب 25 شخصا ،بجروح في حادث انحراف حافلة للنقل الجماعي وقع صباح هذا الأحد، ببلدية بني ورتيلان (شمال سطيف)

و حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي لهذه الجماعة المحلية، مراد غلاش. أن الحادث وقع في حدود الساعة السابعة و 15 دقيقة على الطريق الولائي رقم 4 و تحديدا عند التجمع السكاني "اندون" بين بلدية بني ورتيلان وقرية " اقمون" و تسبب في وفاة فتاة ( 14 سنة ) وإصابة 25 شخصا آخر بجروح متفاوتة.

وأضاف نفس المصدر، أن جميع الإجراءات والتدابير اللازمة قد اتخذت بحضور مصالح الحماية المدنية وفرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا التي فتحت تحقيقا حول ظروف و ملابسات الحادث.

وقد تم نقل جميع الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات بقرية " عرافة " بذات البلدية.

المصدر : وأج