جائزة اليابان الكبرى للفورمولا 1: هاميلتون يحقق الفوز للسباق الرابع تواليا

فاز سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون هذا الأحد بسباق جائزة اليابان الكبرى, المرحلة ال17 من بطولة العالم للفورمولا واحد, محققا انتصاره الرابع تواليا والتاسع هذا الموسم في مسعاه للاحتفاظ باللقب.

وتقدم هاميلتون زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وسائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن, بينما اكتفى منافسه الوحيد على اللقب العالمي, سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل, بالحلول في المركز السادس.

ومنح هذا الفوز, وهو السادس لبطل العالم أربع مرات في آخر سبع سباقات, فارقا مريحا عن فيتل في صدارة الترتيب العام وصل الى 67 نقطة, قبل أربع مراحل فقط من نهاية البطولة.