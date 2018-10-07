التوقيع على اتفاقيتين بين سوناطراك و توتال

07/10/2018 - 11:55

وقع المجمع الوطني للمحروقات سوناطراك و  المجمع الطاقوي الفرنسي توتال, هذا الأحد بالجزائر, اتفاقيتين جديدتين في  المجال النفطي و البتروكيمياء في إطار تعزيز تعاونهما.

و يتعلق الاتفاق الأول بعقد استغلال  جديد للتطوير الثنائي لحقل تين فويي  تبنكوت جنوب, الممضى من قبل سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين الموارد  النفطية (النافت) و توتال.

و ينص الاتفاق, الممتد على مدى 25 سنة, على إنجاز المنشآت الأساسية لتثمين  مخزونات المحروقات المتواجدة بحقل تين فويي تبنكوت جنوب و المقدرة باكثر من  100 مليون برميل مكافئ بترول.

و بهذا, ترتقب الشراكة بين الشركاء الثلاثة إنجاز برنامج اشغال مقدرة بـ 406  مليون دولار و المتعلق بحفر 24 بئر و كذا شبكة جمع النفط على مستوى الأبيار  المنتجة و ربطها بمنشآت تين فويي تبنكوت.

و سيسمح هذا البرنامج ببلوغ مجموع إنتاج 12 مليار م3 من الغاز و 6ر1 مليون طن  من الغاز المميع و 3ر1 مليون طن من المكثفات, أي مجموع 108 مليون برميل مكافئ  بترول الى غاية 2042.

اما العقد الثاني فيتعلق باتفاق شركاء يسمح بإنشاء شركة مختلطة مؤسسة  "سوناطراك" و "توتال" للبوليمر.

و ستكلف هذه الشراكة بإنجاز مشروع البتروكيمياء  المشترك بأرزيو و الذي يتضمن  إنجاز مصنع لنزع الهيدروجين من غاز البروبان و كذا وحدة لإنتاج البوليبروليبان  بقدرة 550.000 طن سنويا.

و يتوقع الشريكان (سوناطراك 51 بالمائة و توتال 49 بالمائة) إطلاق دراسات  الهندسة ابتداءا من نوفمبر 2018.

و سيسمح هذا المشروع بتثمين غاز البروبان المتواجد محليا بكميات كبيرة و  تحويله الى بوليبروليبان و هو عبارة عن نوع من البلاستيك الذي يقوى عليه  الطلب.

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الجزائر, اقتصاد

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