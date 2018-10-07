انطلاق الصالون الدولي للصناعة بمشاركة 120 عارضا

انطلقت اليوم الأحد بقصر المعارض بالجزائر العاصمة فعاليات الصالون الدولي للصناعة الذي يتيح فرصة لعقد شراكات مع مؤسسات أجنبية التي حضرت بقوة للتظاهرة.

وسيجد زوار المعرض بانتظارهم 120 عارضا بينهم أربعون عارضا أجنبيا الذين أكدوا على أهمية الإستثمار في الجزائر.

وقال منظم الصالون رؤوف ستيتي إن الهدف من تنظيم التظاهرة هو تشجيع المؤسسات الصغيرة ببلادنا ومنحها فرصة أكبر للإحتكاك مع نظيراتها الأجنبية.

من جانبها نوعت سيريني باركولوني ممثلة مجمع توتال الفرنسي بمناخ الإستثمار بالجزائر مؤكدة أنها " متواجدة بالصالون لمرافقة المجمع الصناعي النفطي "توتال" الذي يستهدف العمل سويا مع المؤسسات الإقتصادية الجزائرية هنا بالصالون خصوصا أن مناخ الإستثمار بالجزائر جيد لذلك نحن هنا" على حد تعبيرها.