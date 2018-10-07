طــمـــار : تسليــم قـــاعة الصــلاة بــجامـع الجــزائر الأعظـــم يوم 15 نوفمبر الداخل

دعا وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ،الأحد، المقاولات المختصة لتنفيذ أشغال تنفيذ المخططات والتصميمات النهائية الخاصة بالديكور والتأثيث و التجهيز و كذا مرافق الخدمات و توزيع استخداماتها داخل جامع الجزائر في أقرب وقت لتفادي التأخر المسجل ما يمكن من استلام المشروع كاملا في آجاله المحددة.

وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته صباح اليوم الى جامع الجزائر بمعية وزير الاشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان و والي العاصمة عبد القادر زوخ للاطلاع على مدى تقدم الأشغال، اكد طمار على ضرورة تدارك هذا التأخر والشروع في تنفيذ أشغال مخططات الخدمات والديكور والتأثيث والتجهيز.

كما اكد الوزير على وجوب تحديد مجالات النشاط لمجمل المحلات المتواجدة داخل الجامع البالغ عددها 54 محلا، واستكمال الاجراءات ليباشر المستفيدون منها اعمالهم تزامنا و افتتاح الجامع.

وستوفر هذه المحلات مختلف الخدمات لزوار جامع الجزائر منها الطباعة والاعلام الآلي والاطعام وحضانة للأطفال ومساحات تجارية وحرفية مختلفة.

من جانب آخر أكد الوزير ان اشغال الانجاز تعرف "تقدما معتبرا" بالنسبة لمختلف اقسام المشروع اين يتم حاليا استكمال وضع بلاط الجامع وتزيين جدرانه الداخلية والخارجية والنقش عبر ممراته.

الى جانب ذلك تم تركيب الثريا الرئيسية وسط قاعة الصلاة والتي تقع تحت 8 كواشف ضوئية ويربطها بالسقف ازيد من 30 حبلا معدنيا، اضافة الى الثريات الصغرى الموزعة عبر ارجاء الجامع والبالغ عددها 89 ويتم العمل ايضا على انهاء ديكور المحراب والذي سيسلم يوم 30 أكتوبر الجاري في حين يرتقب تسليم قاعة الصلاة يوم 15 نوفمبر الداخل.

كما تم الشروع في استكمال أشغال التبليط في طوابق المنارة الى جانب انجاز الأحواض والنوافير (16 حوض و10 نافورات ذات طابع هندسي اسلامي) ومخطط الحديقة الخارجية للمسجد.

ويتم العمل ايضا على تثمين طوابق المنارة التي تتضمن معارض ومراكز للدراسات وتوفير مراكز للترجمة تسمح للزوار من السياح الأجانب بالاطلاع على هذا الصرح المعماري الاسلامي بسهولة.

