فوز وفاق سطيف أمام مولودية وهران(1-0)

فاز فريق وفاق سطيف أمام مضيفه مولودية وهران بنتيجة (1-0) الشوط الأول(0-0)هذا الأحد لحساب الجولة التاسعة لبطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران.

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب يوسف شيبان ضد مرماه في الدقيقة (83).

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي الوفاق إلى المركز الرابع ب14 نقطة، منقوصا من مباراة أمام أولمبي المدية ، في حين تبقى مولودية وهران في الصف الثامن ب11 نقطة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الجمعة وتواصلت أمس السبت واختتمت اليوم الأحد.

الجمعة:

نصر حسين داي - نادي بارادو 2-1

دفاع تاجنانت - مولودية بجاية 1-2

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1-1

أ. برج بوعريريج - جمعية عين مليلة 2-0

شبيبة القبائل - اولمبي المدية 1-1

شبيبة الساورة - اتحاد بلعباس 3-0

السبت:

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر 0 - 0

الأحد:

مولودية وهران - وفاق سطيف 0 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة القبائل 19 9

2. اتحاد الجزائر 16 7

--. نصر حسين داي 16 9

4. وفاق سطيف 14 8

5. شباب قسنطينة 13 8

--. شبيبة الساورة 13 9

7. مولودية بجاية 12 8

8. مولودية وهران 11 9

--. أ. برج بوعريريج 11 9

10. جمعية عين مليلة 10 9

11. أولمبي المدية 9 8

--. مولودية الجزائر 9 8

--. نادي بارادو 9 9

14. دفاع تاجنانت 8 9

15. اتحاد بلعباس 5 8

16. شباب بلوزداد 3 9

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) وخصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج