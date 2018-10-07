سوناطراك توقع على عقد انجاز وحدة لإنتاج مادة "البروبلين" مع تركيا نهاية 2018

اتفق مجمع سوناطراك والشريك التركي عقد اتفاقية قبل نهاية السنة الجارية، بهدف انجاز وحدة إنتاج مادة "البروبلين" في تركيا.

و خلال ندوة صحفية نظمت عقب مراسم التوقيع على عقدين مع المجمع الفرنسي "توتال" هذا الأحد ،أوضح الرئيس المدير العام للمجمع ،عبد المؤمن ولد قدور:" قطعت المشاورات مع الشريك التركي شوطا كبيرا وأعتقد أن عقد إنشاء وحدة بروبيلين في تركيا سيتم توقيعه نهاية السنة الجارية"، مع الإشارة بأن مادة البروبلين هي التركيبة العضوية الكميائية الثانية في سلسلة المحروقات .

و سيسمح هذا المشروع الجزائري- التركي بتطوير نشاطات سوناطراك على الصعيد الخارجي، في حين انه يسمح لتركيا بخفض وارداتها من مواد البروبلين خاصة من الصين.

و حسب ولد قدور فان هذا المشروع هو الثاني الذي ستنجزه سوناطراك في الخارج بعد مشروع مصفاة اوغسطا بإيطاليا، يجب المضي قدما نحو آفاق جديدة على الصعيد الخارجي".

وستكون "سوناطراك أحد المساهمين في هذا المشروع بنسبة 30 بالمائة و ستدعم الوحدة بنحو 450 ألف طن من البروبان"،حسب شروحات ولد قدور.

للتذكير، وقعت شركة سوناطراك في أوت 2017 مذكرة تفاهم مع شركتين تركيتين. ويتعلق الأمر بـ "رونيسانس اندوستري تيزيسلري انوات سناييف تيكارات" وكذا شركة "بييغان"، وهذا للقيام بدراسة جدوى لمشروع محطة هدرجة البروبان في تركيا.

على صعيد آخر، أكد ولد قدور مجددا ان مجمع سوناطراك دخل في مشاورات مع المجمع الايطالي "ايني" في مجال التنقيب عن المحروقات في عرض البحر.

و قد سبق وأن وقع مجمع سوناطراك في شهر جانفي 2017 مذكرة تفاهم مع المؤسسة الايطالية فرسالي ( فرع المجمع الايطالي ايني) بهدف انجاز دراسات متعلقة بمشاريع في مجال البيتروكمياء.

و تتمحور مذكرة التفاهم حول دراسات جدوى لإنجاز مجمعات بيتروكيميائية في الجزائر وتعزيز الشراكة بين الشركتين في مجال البتروكيمياء.

من جهة أخرى، أوضح ولد قدور بأن أكثر من 14 شركة أجنبية منها المجمع الفرنسي توتال، ترغب الدخول في شراكة مع سوناطراك في مجال تسويق المنتجات.

و في هذا الصدد، صرح ذات المسؤول قائلا " خلال مشاوراتنا اليوم أوضحنا لهم ( توتال) بأن المنافسة شرسة وبأنهم مطالبون بتقديم عرض جيد للضفر بالصفقة ".

و خلال رده على سؤال حول تجديد عقود الغاز، أكد ذات المسؤول، بأن "مشاورات عديدة تمت مباشرتها مع توتال حول عقود شراء و بيع الغاز الطبيعي المميع " مشيرا انه منطقيا يتم تجديد العقود قبل نهاية السنة " بأنهم مهتمون كثيرا بتجديد العقود".

من جهة أخرى أكد ولد قدور بأن أولى نشاطات التنقيب على المحروقات في عرض البحر ستنطلق في السداسي الأول 2019.

و فيما يتعلق بمصفاة حاسي مسعود أشار ذات المتحدث بأن المؤسسة المكلفة بالإنجاز سيتم التعرف عليها قبل نهاية السنة الجارية في حين أن مصفاة الجزائر ستدخل حيز الخدمة بداية 2019.

للتذكير وقع مجمع سوناطراك الأحد بالجزائر على اتفاقين في المجال البترولي و البتروكيمياء في إطار تكثيف شراكتهم الشاملة.

و يتعلق العقد الأول بتجديد عقد الاستغلال من اجل تطوير محيط "تين فوي تابنكفورت" (جنوب) الموقع من طرف سوناطراك والوكالة الوطنية للموارد النفطية "النفط" و "توتال".

أما العقد الثاني فيتعلق بميثاق المساهمين الذي من شانه السماح بإنشاء مؤسسة مختلطة (سونطراك توتال- مؤسسة بوليمير) هذه المؤسسة المختلطة ستكلف بتسيير المشروع البتروكميائي المشترك في ارزيو والذي يتضمن انجاز مصنع هدرجة البروبان و مصنع إنتاج مختلف أنواع البروبلين بطاقة 550.000 طن في السنة.

و لقد برمج الشريكين (سونطراك 51 بالمئة و توتال 49 بالمئة) إطلاق دراسات الهندسة في نوفمبر 2018.

و فيما يخص التمويل فسيتم تمويل 30 بالمئة عن طريق أموال خاصة و 70 بالمائة بقروض بنكية .

و قال ذات المسؤول أن توقيع هذين الاتفاقين سيسمح بإعطاء دعم أكبر للشراكة الإستراتيجية و الشاملة من اجل تثمين أفضل للاحتياطات و تطوير الصناعة

البتروكميائية مشيرا أن هذا المسعى يدخل ضمن الأهداف المسطرة في إستراتيجية المجمع في آفاق 2030 .

و اعتبر أيضا أن الرسالة التي ترغب سوناطراك بإيصالها للخارج بالأخص من خلال إنشاء شركة مختلطة سونطراك -توتال تحمل في طياتها معنى أن الجزائر بلد الاستثمارات و أن سونطراك مجمع للأعمال.

من جهته أكد الرئيس المدير العام لمجمع توتال باتريك بويان أن الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم تعبر عن مرحلة أخرى واعدة في تطوير الشراكة الإستراتيجية بين سونطراك و توتال من اجل استكمال تثمين الاحتياطات الغازية للجزائر مؤكدا أن توتال ستقوم بتعزيز هذه الشراكة بأفضل الخبرات التكنولوجية.