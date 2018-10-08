البرازيل: بولسورانو يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية متبوعا بفرنالدو حداد

أعلنت المحكمة العليا الانتخابية، بالبرازيل، أن المرشح اليميني المتشدد جايير بولسورانو تصدر النتائج الجزئية بحصوله على أزيد من 48 في المائة من الأصوات المعبر عنها في إطار الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمتها البرازيل هذا الأحد.

وأضافت الهيئة، في معطيات نشرتها على موقعها الإلكتروني أن مرشح الحزب الاشتراكي الليبرالي حصل على 12ر48 في المائة مقابل 97ر26 في المائة لمرشح اليسار فرناندو حداد وذلك بعد فرز 72 في المائة من الأصوات.

وحصل سيرو غوميس مرشح الحزب الديمقراطي العمالي وجيرالدو ألكمين من حزب الديمقراطية الاشتراكية، على التوالي على 42ر12 و 79ر4 في المائة.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد "إيبوبي" بعد خروج الناخبين من مراكز التصويت ونشره تلفزيون "أو غلوبو"ي فإنه من المرجح فوز بولسورانو خلال الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي بـ 45 في المائة من الأصوات مقابل 28 في المائة لمنافسه حداد.

كمايتعين على بولسورانوي في حالة عدم حصوله على أغلبية الأصوات (51 في المائة) مواجهة فرناندو حداد في جولة ثانية من الاقتراع الرئاسي مقررة يوم 28 أكتوبرالجاري.

ودعي هذا الأحد 3ر147 مليون ناخب لاختيار رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب (513 نائبا) و 54 عضوا بمجلس الشيوخ الذي يضم 81 عضواي فضلا عن حكام الأقاليم والجمعيات التشريعية ل 26 ولاية والعاصمة.

ومنذ سنوات اعتمدت السلطات نمطا اقتراعيا إلكترونيا يقلص من مخاطر التزوير ويمكن من احتساب الأصوات بشكل سريع بمختلف أرجاء البلد الجنوب أمريكي البالغ عدد سكانه 208 ملايين نسمة.

يذكر أن الانتخابات بالبرازيل، إجبارية بالنسبة للمواطنين ما بين 18 و 70 عاما واختيارية بالنسبة للفئة ما بين 16 و18 عاما وكذا بالنسبة لمن تفوق أعمارهم الـ 70 عاما كما لغير المتعلمين.

المصدر : وأج