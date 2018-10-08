الاتحاد الأفريقي يعبر عن ارتياحه لسير الانتخابات الرئاسية في الكاميرون

أعرب الاتحاد الأفريقي، عن ارتياحه لسير الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، و على الطريقة التي جرت بها.

وفي تصريح للصحفيين، قال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي، كويسي اهوميز-زونو: يمكننا القول إن التصويت جرى بسلاسة، ونحن راضون، مضيفا قائلا: ليس لدي تقييم دقيق حول ما جرى بالضبط، ولكن من خلال المعلومات التي وردتني، يمكننا القول إن الوضع لم يكن جيدا جدا في المناطق الناطقة بالإنجليزية ورغم ذلك أرى أن تقييمي إيجابي.

و قد أدلى نحو 6.6 مليون مواطن بأصواتهم في انتخابات هذا الأحد، وسط توتر متفاقم في منطقتين ناطقتين بالإنجليزية.

كما قتلت قوات الحكومية انفصاليين اثنين حاولا تخريب عملية التصويت، وفقا لما أعلنه حاكم الشمال الغربي أدولفو ليلي لافريكي

ووفقا للقانون الانتخابي في الكاميرون، فإن نتائج الانتخابات ستعلن من قبل المجلس الدستوري خلال فترة لا تزيد عن 15 يوما من انتهاء الانتخابات.

المصدر : وأج