وزارة الصحة تضع تطبيقا على الهواتف النقالة يحدد أماكن تواجد الصيدليات والمستشفيات

08/10/2018 - 13:24

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح  المستشفيات,هذا الاثنين عن وضع تطبيق (SIHA-DZ), على الهواتف النقالة لفائدة  المواطنين يحدد على المستوى الوطني, أماكن تواجد الصيدليات المفتوحة خلال  النهار و الصيدليات المناوبة, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

كما يحدد التطبيق "المؤسسات الاستشفائية وانشطتها الطبية  والجراحية  والاستعجالات  وكذا الهياكل الجوارية (العيادات متعددة الخدمات و قاعات  العلاج)". 

وحسب ذات المصدر فإنه يمكن تحميل التطبيق, عبر  "غوغل بلاي ستور" Google play  store والموقع  الالكتروني للوزارة www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php.

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الجزائر, مجتمع

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