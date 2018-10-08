وزارة الصحة تضع تطبيقا على الهواتف النقالة يحدد أماكن تواجد الصيدليات والمستشفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات,هذا الاثنين عن وضع تطبيق (SIHA-DZ), على الهواتف النقالة لفائدة المواطنين يحدد على المستوى الوطني, أماكن تواجد الصيدليات المفتوحة خلال النهار و الصيدليات المناوبة, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

كما يحدد التطبيق "المؤسسات الاستشفائية وانشطتها الطبية والجراحية والاستعجالات وكذا الهياكل الجوارية (العيادات متعددة الخدمات و قاعات العلاج)".

وحسب ذات المصدر فإنه يمكن تحميل التطبيق, عبر "غوغل بلاي ستور" Google play store والموقع الالكتروني للوزارة www.sante.gov.dz/downloads/sihadz.php.