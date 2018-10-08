نفط :سعر سلة خامات أوبك يصل الى 83.24 دولارا للبرميل

بلغ سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) 83.24دولارا للبرميل يوم الجمعة مقابل 84.09دولارا يوم الخميس الفارط حسبما افادت به المنظمة اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا و هي خام صحاري الجزائري و الخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميراي الفنزويلي وجيرا سول الانغولي وربيع الخفيف الغابوني وأورينت الاكوادوري، زافيرو لغينيا الاستوائية،و جينو الكونغولي.

للتذكير ، انهت أسعار النفط الاسبوع متباينة حيث تراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم في ديسمبر 42 سنتا لتبلغ عند التسوية 84.16 دولار للبرميل. وسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوى منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة سنتا واحدا لتبلغ عند التسوية 74.34 دولارا للبرميل.

اما جلسة يوم الاثنين فقد عرفت اسعار النفط انخفاضا في الفترة الصباحية حيث انخفض سعر برنت ب 1،06 دولارا مقارنة بجلسة اغلاق يوم الجمعة ليبلغ 83،10 دولارا للبرميل.

و انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ب 79 سنتا لتبلغ 73،55 دولارا للبرميل.

و يأتي هذا الانخفاض في الاسعار في وقت قالت فيه كل من السعودية وروسيا الاربعاء الفارط إنهما ستزيدان الانتاج للتعويض عن جزء على الاقل من النقص في الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتح في منظمة أوبكي بسبب العقوبات التي سيبدأ سريانها في الرابع من نوفمبر.

يذكر انه خلال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركائها المنعقد نهاية سبتمبربالجزائر ، قررت المنظمة و حلفاؤها الإبقاء على حجم الإنتاج الحالي دون أي تغيير.

و كانت الدول الأعضاء في اوبك و شركائها من الدول المنتجة خارج المنظمة قد اتفقوا في جوان الماضي بفيينا على تحديد مستوى الامتثال بالتزامات خفض الإنتاج عند سقف 100 بالمائة و ذلك وفقا لاتفاق تحديد الانتاج المتوصل إليه في أواخر 2016 بفيينا و القاضي بتقليص الانتاج بنحو 1،8 مليون برميل يوميا (1،2 مليون برميل بالنسيبة لدول أوبك و 600 ألف برميل للدول غير الأعضاء في المنظمة).

و بلغت نسبة امتثال الدول المشاركة في اتفاق اوبك 129 بالمئة في اوت الفارط و 109 في جويلية.

تجدر الاشارة الى ان الاجتماع ال 11 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبك و خارج اوبك سيكون في 11 نوفمبر المقبل بأبو ظبي .