تعمــيم الـسـوار الإلكتــروني عــبر كل الســجون نهـاية نـوفمــبر الداخــل

كشف مختار فليون المدير العام لإدارة السجون عن تعميم السوار الالكتروني عبر كل سجون الوطن نهاية نوفمبر القادم.

وعلى هامش ندوة خصصت لعرض التجربة الجزائرية في مجال إصلاح قطاع السجون أمام ممثلي دول إفريقية و أوروبية أوضح مختار فليون هذا الاثنين أن السوار الالكتروني سيعمم عبر كل المؤسسات العقابية بعد إستكمال الجانب التقني المتعلق بهذه العقوبة البديلة ويخص السوار الالكتروني حسب فليون المحكوم عليهم ب3 سنوات وأقل وأولئك الذين قضوا مدة العقوبة و لم يتبقى منها سوى3سنوات و أقل شريطة أن يكونوا يتمتعون بسيرة حسنة وغير محبوسين بسبب جرائم خطيرة .

وذكر مختار فليون باعتزام الدولة إنشاء 81 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض السجون التي بنيت في العهد الاستعماري و التي لا تستجيب لأنسنة ظروف المحبوسين ،حيث ستضم المؤسسات الجديدة فضاءات للتكوين و التعليم و الرياضة.

وثمن سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل أنسنة وعصرنة قطاع السجون داعيا الدول الحاضرة إلى تبادل الخبرات مع بلادنا .

المصدر : الاذاعة الجزائرية