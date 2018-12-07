أوبك: تواصل الاجتماع لليوم الثاني وانتظار اتفاق حول حجم إنتاج النفط

تتواصل اليوم الجمعة في فيينا، أشغال اليوم الثاني من اجتماع دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها. وذكر مبعوث الإذاعة الجزائرية، رابح حليس، أن هذا الاجتماع يوصف بالهام من قبل المحللين والخبراء الاقتصاديين خصوصا وأنه سيدرس حصص إنتاج النفط للسنة المقبلة.

وذكر المراسل أن الاجتماع الخامس من نوعه منذ 2016، والذي يجمع أعضاء منظمة الأوبك و10 دول منتجي النفط، أو ما يسمى بـ (أوبك +)، يهدف إلى التنسيق بين جميع الدول المنتجة للنفط في توزيع الإنتاج بينهم من أجل خلق التوازن في أسعار النفط.

ويبحث الاجتماع حجم الإنتاج الإجمالي يحقق سعر مقبول للجميع داخل الأوبك وخارج الأوبك.

هذا وصرح وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس الخميس، أن الجزائر تأمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق حول تخفيض أسعار النفط و أن يخرج الاجتماع باتفاق يرضي جميع الأطراف المعنية.

من جهته أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح السعي إلى خفض كاف للإنتاج لتحقيق توازن السوق مبرزا أن هناك عروضا لتخفيض الإنتاج من نصف مليون برميل يوميا إلى مليون ونصف المليون برميل وهو رقم وصفه الوزير السعودي بالمناسب مضيفا أن الانخفاض الذي يمكن أن يتقرر خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك يجب أن يوزع بالتساوي بين الدول بالنسب المئوية من إنتاجها.