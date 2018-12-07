فرنسا : تعزيزات امنية مشددة تحسبا لاحتجاجات السترات الصفراء

أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب عن تعبئة استثنائية في صفوف قوات الأمن للتصدي لأعمال تخريب وعنف محتملة قد تندلع خلال احتجاجات حركة السترات الصفراء هذا السبت، مشيرا إلى نشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.

وتستعد السلطات الفرنسية لمواجهة أعمال شغب محتملة هذا السبت في العاصمة باريس بعد أن دعت حركة السترات الصفراء الفرنسيين إلى الخروج في مظاهرات جديدة للأسبوع الثالث على التوالي، غير آبهة بالمناشدة الحكومية إلى التهدئة وبالتنازلات التي قدمها ماكرون.

وفي بادرة جديدة، بدا فيليب منفتحا على إقرار تدابير لتحسين الأجور المتدنية وهي من بين مطالب المحتجين على ألا تؤثر على تنافسية الشركات. في المقابل، بات مستبعدا البحث في إعادة فرض الضريبة على الثروة بعد أن رفضه ماكرون.

وإضافة إلى خشيتها من أعمال عنف السبت، تخشى الحكومة من اتساع نطاق الغضب إلى قطاعات أخرى.

وفضلا عن المدارس الثانوية، أعلنت النقابة الزراعية الرئيسية تنظيم تحرك طيلة الأسبوع المقبل. ودعت نقابتان للنقل البري إلى الإضراب اعتبارا من مساء هذا الأحد لفترة غير محددة.

المصدر: الوكالات