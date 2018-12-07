توقيف 36 مهربا و11 تاجر مخدرات وحجز معدات بعدة مناطق بجنوب الوطن

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 36 مهربا وحجز معدات بكل من تمنراست وعين قزام وجانت، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار 11 تاجر مخدرات، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) وجانت (الناحية العسكرية الرابعة) 36 مهربا وحجزت 6 مركبات رباعية الدفع و18 مولدا كهربائيا و14 مطرقة ضغط وجهاز كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار (الناحية العسكرية الثالثة) 11 تاجر مخدرات وضبطوا 3 مركبات و9 كيلوغرام من الكيف المعالج و568 قرص مهلوس و6 هواتف نقالة".

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من باتنة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) وورقلة (الناحية العسكرية الرابعة) "4 أشخاص وحجزت شاحنتين وسلاحا ناريا وبندقية صيد وكمية من الذخيرة، فيما تم حجز 15.464 لتر من الوقود بكل سوق أهراس وتبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة)".

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل بكل من تنس (الناحية العسكرية الأولى) ووهران ومستغانم (الناحية العسكرية الثانية) "محاولة هجرة غير شرعية لــ164 شخص على متن قوارب تقليدية الصنع".