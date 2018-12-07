تمنراست: وفاة شخصين وجرح 27 آخر في حادث انقلاب حافة قرب قرية اراك

تم تسجيل وفاة شخصين وجرح 27 اخر بدرجات متفاوتة الخطورة إثر انقلاب حافة لنقل المسافرين زوال أمس الخميس جنوب قرية آراك، حسب حصيلة أخيرة أفادت بها هذا الجمعة مصالح ولاية تمنراست.

وقد نجم الحادث عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تضمن خط تمنراست-الجزائر العاصمة وذلك 51 كلم جنوب قرية اراك بعدما فقد سائقها السيطرة عليها نتيجة انفجار إحدى العجلات، وفق ذات المصدر.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لكل من عين امقل وتمنراست مدعومين بسيارات الاسعاف لمختلف المصالح وتم الشروع في نقل المصابين الى مختلف المؤسسات الاستشفائية ، حيث تم تسجيل وفاة شخصين من جنس ذكر (21 و 47 سنة) احدهما توفي في الطريق الى المستشفى بينما لفظ الثاني أنفاسه بعد الوصول الى المستشفى.

كما تم تسجيل إصابة 27 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة وتم التكفل بهم كليا بمستشفى تمنراست، كما أشير اليه.

وكانت مصالح الولاية افاد تفي حصيلة أولية بإصابة نحو 20 شخصا بجروح في ذات الحادث الذي وقع مساء أمس على بعد 385 كلم شمال تمنراست.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج