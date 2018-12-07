التدخين عامل أساسي في الإصابة بسرطان البروستات

اعتبر رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة الكلى، الدكتور محمد هاروني هذا الجمعة بالجزائر العاصمة أن التدخين يعد"عاملا أساسيا" في الإصابة بسرطان البروستات والمثانة البولية.

وأوضح الدكتور هاروني على هامش الملتقى الوطني ال14 لجراحة الكلى أن التدخين يعد"عامل أساسيا"في الإصابة بسرطان البروستات والمثانة البولية الذي يأتي --كما قال--في المرتبة الثالثة بعد سرطان الرئة والقولون والمستقيم في الجزائر.

ودعا بالمناسبة السلطات العمومية إلى تعزيز جوانب الوقاية ومنع التدخين، لاسيما بالفضاءات العمومية، مع تطبيق الإجراءات الردعية التي نص عليها قانون الصحة الجديد لمكافحة هذه الآفة.

كما حث وسائل الإعلام على المساهمة في الحملات التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي على غرار ما قامت به بالنسبة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وصفا هذا الكشف ب"السهل والبسيط ويستدعي اجراء تحاليل للدم فقط".

من جانبه، شدد الدكتور احمد جدعي على ضرورة تدعيم الحملات التوعوية لجدب اكبر عدد ممكن من المواطنين للكشف المبكر عن سرطان البروستات، مشيرا الى أنه"مهما تطورت وسائل العلاج وتحسن التكفل بالمرض، تبقى الوقاية أحسن الوسائل للحد من شتى أنواع السرطان".

للإشارة يشارك في هذا اللقاء العلمي الذي تجرى فعاليته يومي 7 و8 ديسمبر الجاري أزيد من 700 مختص من الجزائر وأوروبا.

ويهدف هذا اللقاء الذي يساهم في تعزيز التكوين المتواصل, إلى تبادل الخبرات العلمية بين مختلف المختصين لتحسين العلاج.

المصدر : واج