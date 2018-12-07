أوبك-خارج أوبك: الاتفاق على خفض الانتاج بــ 2ر1 مـليـون برميل/يـوم للحد من انخفاض أسعار النفط

اتفقت منظمة أوبك وشركاؤها ، ومن بينهم روسيا، في ختام اجتماع في فيينا هذا الجمعة على تقليص الانتاج الاجمالي للدول المعنية ب2ر1 مليون برميل/يوم بهدف الحد في انخفاض أسعار النفط.

وسيوزع هذا التخفيض على أساس 800.000 برميل يوميا بالنسبة لأعضاء أوبك ال14 و 400.000 برميل يوميا بالنسبة للعشر دول خارج المنظمة المعنية بالاتفاق، حسبما أعلنت عنه أوبك في ندوة صحفية نظمتها بمقرها في فيينا عقب الاجتماع.

وتمثل 2ر1 مليون برميل/يوم أكثر بقليل من 1بالمئة من الانتاج العالمي للنفط. ويهدف هذا التخفيض الى الحد من تدهور الأسعار التي تراجعت ب30 بالمئة خلال شهرين في اطار فائض انتاج أصبح مزمنا.

وحيا وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك هذا القرار فائلا:"سيسهم الاتفاق فيمساعدة السوق على الوصول الى استقرار مبكر".

واعترف نوفاك التي تمثل بلده ثاني منتج عالمي للنفط، أن المفاوضات كانت"معقدة".

ويأتي اجتماع أوبك وشركائها في سياق مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة المعروض النفطي للولايات المتحدة وروسيا وبعض دول الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والتي زادت كميات ضخها من النفط من أجل تدارك تأثير العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وفي نوفمبر، بلغ انتاج السعودية مستوى قياسيا بلغ 11 مليون برميل /اليوم ، كما زادت الإمارات العربية المتحدة أيضا من مستويات استخراج النفط.

وأثار هذا الافراط في المعروض هبوطا مقلقا في اسعار النفط : فبعد أن بلغت 86 دولارا في اكتوبر، عرفت الأسعار في نوفمبر الماضي أسوأ شهر لها منذ 2008، حيث انخفض البرنت بنسبة 5ر22 في المائة الى 52ر58 دولار/البرميل، في حين أن انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 23 في المائة الى 04ر50 دولار /البرميل.

وكانت أوبك ومنتجون اخرون مثل روسيا قد وقعوا في ديسمبر 2016 اتفاقا لتخفيض انتاج النفط ب8ر1 مليون برميل/يوم طيلة ستة أشهر ابتداء من الفاتح يناير 2017 كمرحلة أولى.

وهكذا وافقت أوبك، ولأول مرة منذ 2008، على تقليص انتاجها اليومي ب2ر1 مليون برميل/يوم ، في حين قبلت 11 دولة غير عضوة في المنظمة بتخفيض انتاجها الاجمالي ب600.000 برميل/يوم.

وتتمثل الدول ال11 غير الأعضاء في أوبك والمعنية بالاتفاق في أذربيجان وبروناي والبحرين وغينيا الاستوائية و كازاخستان وماليزيا و المكسيك وعمان وروسيا والسودان وجنوب السودان، وخلال اجتماع أوبك في نوفمبر 2017، تم تمديد الاتفاق الى غاية نهاية 2018.

جدير بالذكر، وزير الطاقة مصطفى قيطوني أقر بأن اجتماع أوبك وغير الأعضاء في المنظمة كان صعبا، مؤكدا أن الجزائر لعبت دورا في التوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج