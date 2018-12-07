البطولة القطرية (الجولة ال 15) : بغداد بونجاح يحطم الرقم القياسي للمنافسة بتسجيله 28 هدفا

حطم النجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح الرقم القياسي للاعب الغرافة السابق البرازيلي كليمرسون، بتسجيله الهدف رقم 28 خلال موسم واحد، علماً أن الموسم لم ينته، وأمامه فرصة لزيادة رصيده من الأهداف، وذلك خلال فوز فريقه السد القطري امام الشحانية (4-1) في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من البطولة القطرية لكرة القدم.

وجاءت أهداف السد عن طريق حسن الهيدوس الذي سجل ثنائية في الدقيقتين ال22 وال90 +2 ، وبغداد بونجاح هدفين أيضا في الدقيقتين ال50 وال76...وسجل هدف الشحانية الوحيد كلاوديو لوسيانو فاسكيز في الدقيقة ال42 .

وتمكن اللاعب السابق لاتحاد الحراش من تسجيل 28 هدفا في 14 مباراة أي بمعدل هدفين في المباراة,محطما رقم اللاعب البرازيلي الذي سجل 27 هدفا في 26 مباراة خلال موسم 2008-2009.

بهذا الانتصار يواصل السد تشديد الخناق على الدحيل المتعادل مع نادي قطر (1-1) ليرفع رصيد إلى النقطة 35 و بفارق نقطة واحدة عن رائد الترتيب.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج