الجيدو/البطولة الوطنية (آمال/أكابر): الكشف عن التواريخ الجديدة للمنافسة

تم إعادة برمجة البطولة الوطنية للجيدو(أكابر وكبريات) ليومي 4 و 5 يناير 2019 بقاعة حرشة حسان 'الجزائر) بينما برمجت البطولة الوطنية لصنف الآمال (رجال وسيدات) ليومي 28 و 29 ديسمبر بالقاعة المتعددة الرياضات ببئر توتة، حسب ما أعلنت عنه هذا الجمعة الاتحادية الجزائرية للجيدو.

وكانت التواريخ القديمة للبطولتين تتزامن مع تنظيم البطولة العربية للأندية البطلة (أواسط/أكابر) المقررة من 21 إلى 24 فبراير 2019 بمراكش (المغرب)، مما أجبر الهيئة الاتحادية الوطنية على إعادة برمجتها.

وحسب نفس المصدر، فإنه من المحتمل أن يتم تغيير تاريخ إجراء البطولة الوطنية لصنف الأشبال المبرمجة ليومي 22 و 23 فبراير 2019 بباتنة.

وحسب الاتحاد العربي للعبة، ستعرف مدينة مراكش تنظيم خمس منافسات في البطولة العربية للأندية المبرمجة من 21 إلى 24 فبراير.

وأوضحت الهيئة العربية في بيان لها ما يلي: سيعرف هذا الحدث الرياضي الكبير تنظيم النسخة ال 14 للبطولة العربية للأندية (أكابر) والنسخة السادسة للسيدات، والخامسة للأواسط والخامسة للوسطيات و العاشرة للبطولة المفتوحة( كاتا)".

ويضيف الاتحاد العربي "أنه تم إرسال دعوات المشاركة لمختلف الاتحاديات المنضوية تحت راية الاتحاد العربي للجيدو، كما أن إرسال الدعوات مبكرا، يرمي إلى إعطاء الوقت الكافي للبلدان المشاركة سواء للتحضير أوالقيام بمختلف الإجراءات الإدارية الضرورية".

وتجدر الإشارة أن البطولة الوطنية للأكابر والكبريات، سيكون مسبوقا بالبطولة الوطنية للكاتا، المقررة يوم الخميس 3 يناير 2019 بقاعة حرشة (الجزائر).

المصدر: واج