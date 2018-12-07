أزيـــد مـن 350 مشـروع في طـور الإنجاز في مجـال الصـناعة الصيـدلانـية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي هذا الجمعة بالجزائر العاصمة عن تسجيل 354 مشروع قيد الإنجاز 92، من بينها تخص إنتاج الأدوية و74 منها في مرحلة متقدمة جدا من الإنتاج.

وأكد وزير الصحة خلال إشرافه على افتتاح الأيام الثانية للصناعة الصيدلانية الجزائرية نظمها الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة"تسجيل 354 مشروع قيد الإنجاز 92، من بينها موجهة لصناعة الأدوية و74 منها في مرحلة متقدمة جدا من الإنتاج.

كما"تصنع هذه الوحدات –حسبه- أدوية مبتكرة وبيوتكنولوجيا وأخرى لعلاج السرطان".

وتنتج هذه الوحدات الصناعية –كما أضاف-"حوالي 2500 صنف من الأدوية، أي ما يعادل 60 بالمائة من مجموع الأدوية المسجلة بالجزائر".

وأرجع وزير الصحة من جهة أخرى رواج الصناعة الصيدلاني بالجزائر إلى "التسهيلات التي وضعتها الدولة من بينها توفير الأوعية العقارية لإنشاء المصانع والتسجيل التوسيق والتعويض مع منع استيراد الأدوية المصنعة محليا " دون أن تتخلى –كما أضاف- "عن تعزيز الرقابة لتحقيق النوعية ".

وبفضل هذه السياسة المنتهجة في حقل الصناعة الصيدلانية قال وزير الصحة "استطاعت الجزائر ان تغطي بنسبة 53 بالمائة من احتياجاتها الوطنية من حيث القيمة "كما توصل 10 منتجين وطنيين إلى التصدير إلى دول افريقية ودول أخرى .

وأكد بالمناسبة استمرار الجزائر على هذه الوتيرة من التصنيع ستصبح –حسبه" قطبا بامتياز في مجال الأدوية بالقارة السمراء وما اهتمام الدولة الجزائرية باحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية إلإ لتحقيق هذا المسعى".

ولإبراز الأهمية التي تعطيها الدولة لتشجيع هذه الصناعة الوطنية الفتية ذكر المسؤول الأول عن القطاع بقانون الصحة الجديد، لاسيما في مادته 206 والتي"تثبت مواصلة السلطات العمومية دعمها وحماية الصناعة الصيدلانية من خلال اتخاذ إجراءات تحفيزية"مع تشجيع البحث العلمي في هذا المجال .

وأعلن بالمناسبة أن الوزارة بصدد إعداد النصوص التنفيذية المرافقة لتطبيق قانون الصحة الجديد في الميدان .

ودعا الوزير في آخر المطاف المشاركون في هذا اللقاء إلى تقديم توصياتهم إلى وزارة الصحة لإتخاذها كورقة طريق في الإستراتيجية الوطنية المشجعة للصناعة الصيدلانية بالجزائر مستقبلا.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج