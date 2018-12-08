حوادث المرور : وفاة 12 شخصا واصابة 41 آخرين خلال 48 ساعة الاخيرة

لقي 12 شخصا حتفهم واصيب 41 آخرون بجروح متفاوتة الخطيرة خلال 48 ساعة الاخيرة في 12 حادث مرور عبر مختلف جهات الوطن، حسب ما افاد به السبت بيان للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية الجزائر العاصمة بوفاة 3 أشخاص واصابة آخر بجروح على إثر 3 حوادث مرور، الحادث الأول وقع على مستوى ببلدية باش جراح وتسبب في وفاة شخص واحد على اثر اصطدام سيارة به والثاني وقع ببلدية دالي براهيم وتسبب في وفاة شخص واحد على اثر انقلاب درجة نارية، أما الحادث الاخير فقد وقع بالدار البيضاء حيث تسبب ايضا في وفاة شخص واحد واصابة آخر بجروح على اثر انقلاب درجة نارية.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية ل7 اشخاص تعرضوا للاختناق جراء تسرب غاز أكسيد الكربون داخل المنازل بكل من ولايات المدية والشلف والبيض بالاضافة الى التدخل لاخماد 5 حرائق حضرية وصناعية في كل من ولايات قسنطينة، جيجل، الشلف، البليدة، وتيبازة.