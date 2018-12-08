اعادة جثماني الجزائريين اللذين هلكا غرقا في سواحل كالياري الى الوطن هذا الاثنين

سيتم اعادة جثماني الجزائريين (02) اللذين هلكا غرقا في سواحل كالياري (جزيرة سردينيا، ايطاليا) الى ارض الوطن الاثنين المقبل، حسبما اعلنه السبت الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

و أكد بن علي شريف في كلمته قائلا "ما إن اعلنت الصحافة الايطالية يوم 17 نوفمبر المنصرم عن خبر حول غرق قارب في سواحل سردينيا، قامت مصالحنا الدبلوماسية و القنصلية بإيطاليا بمساع لدى كل الهيئات و الادارات الايطالية المختصة (وزارة الشؤون الخارجية و مصلحة الهجرة في وزارة الداخلية والسلطات القضائية و كذا الشرطة) بغرض تحديد هوية هؤلاء الاشخاص (الجثث و الناجون)".

و أضاف ذات المسؤول قائلا "و بعد اجراءات مطولة، تمت متابعتها و مرافقتها يوما بعد يوم من طرف سفارتنا بروما و المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع عائلات الضحايا، تمكنا من تحديد هوية الجثتين يوم 28 نوفمبر 2018".

و اضاف بالقول "لقد اعطى النائب العام المختص اقليميا الاشارة يوم 4 ديسمبر الجاري من اجل تسليم الجثتين بعد الاجراءات التي قامت بها سفارتنا بروما"، مؤكدا ان "الإجراءات التي تخص اعادة الجثتين الى ارض الوطن قد استكملت و أن وصولها الى الجزائر العاصمة مقرر يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018".

و أكد السيد بن علي شريف ان وزارة الشؤون الخارجية، "التي هي على اتصال دائم مع السلطات الايطالية عن طريق مصالحنا الدبلوماسية و القنصلية المتواجدة بإيطاليا، لا تزال ملتزمة من اجل تحديد مصير الاشخاص المفقودين خلال هذه الحادثة المأسوية".

وختم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بالقول "نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات الضحايا كما نعرب عن تضامننا و تعاطفنا معهم".

المصدر: الإذاع الجزائرية/وأج