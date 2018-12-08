إنتخاب قيطوني نائبا لرئيس منظمة أوبك لعام 2019

انتخب ممثلو أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال اجتماعهم بفيينا وزير الطاقة مصطفى قيطوني، نائبا لرئيس هذه المنظمة لعام 2019، حسبما أفاد بيان للوزارة.

كما انتخب بالإجماع خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد أمس الجمعة بقمر المنظمة بالعاصمة النمساوية، وزير النفط الفنزويلي مانويل سلفادور كيفيدو فيرنانديز رئيسًا لأوبك، اعتبارا من 1 يناير 2019، حسب نفس المصدر.

يذكر أن أعضاء أوبك والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة الذين انضموا إلى إعلان التعاون، وعلى رأسهم روسيا ، أعلنوا في نفس الاجتماع انخفاضًا مشتركًا في إنتاجهم ب 2ر1 مليون برميل/اليوم لتحسين الأسعار.

ويتوزع هذا الهدف على 800.000 برميل/اليوم تقوم بخفضها الدول ال15 الأعضاء في منظمة أوبك و 400.000 برميل/اليوم تخفضها الدول الشعر الشريكة في الاتفاق، بما في ذلك روسيا.

وقد تم الاتفاق على هذا التخفيض،الذي يمثل أكثر من 1بالمائة من الإنتاج العالمي، بهدف وقف هبوط الأسعار، التي تراجعت بنسبة 30 بالمائة خلال شهرين في سياق زيادة العرض في السوق.

وقد أنهت أسعار النفط يوم الجمعة على ارتفاع محسوس بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث زاد سعر خام البرنت (عقود التسليم في فبراير) ب 61ر1دولار ليغلق عند 67ر61دولار، في حين أن خام غرب تكساس الوسيط (عقود التسليم في يناير) ارتفعت بمقدار 12ر1دولار لتغلق عند 61ر52دولار.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية