الجزائر ستستغني"بصفة نهائية"عن استيراد بذور البطاطا"في 2021"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي هذا السبت بقالمة بأن الجزائر"ستستغني بصفة نهائية عن استيراد بذور البطاطا خلال سنة 2021" وذلك بعد نجاحها في إنتاجها محليا.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بمزرعة ريشي عبد المجيد، ببلدية بلخير ضمن زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية، بأن هذه المزرعة نجحت بنسبة كبيرة في التحكم التقني في إنتاج كميات كافية من بذور البطاطا في مستوى الجيل 1 ما سمح، كما قال، بإنتاج الكميات الكافية من البذور في الجيل 2 برسم سنتي 2018 و2019، مما سيمكن من تلبية احتياجات الوطن من "البذور الممتازة جدا".

وأضاف بوعزغي بأن مزرعة ريشي عبد المجيد التي خصص بها 100 هكتار و325 بيت بلاستيكي متطور لإنتاج بذور البطاطا في المستوى القاعدي من أصل حوالي 1000 هكتار التي تتربع عليها، تسجل "محطة تاريخية في حياة الفلاحة الجزائرية"، مبرزا بأنه"لأول مرة ننتج بذور البطاطا محليا".

وذكر الوزير بأن الجزائر التي تستورد حاليا ما بين 120 ألف طن إلى 150 ألف طن من بذور البطاطا بما يقابلها ماليا بالعملة الصعبة ما بين 90 مليون دولار إلى 100 مليون دولار"ستوفر احتياجاتها بصفة نهائية من بذور البطاطا حسب البرنامج المسطر بعد التحكم الجيد في المسار التقني لإنتاج بذور البطاطا جزائرية 100 بالمائة وبعد انخراط عدة مؤسسات منتجة للبذور في هذا البرنامج".

وأشار بوعزغي إلى أن"التحكم في مسار إنتاج بذور البطاطا يمثل محطة ثانية من الإنجازات المحققة في إطار البرنامج الواسع لرئيس الجمهورية السيد

عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000 الذي يستهدف أن تحقق الفلاحة الأمن الغذائي للبلاد", مضيفا أن المحطة الأولى لهذا البرنامج "قد تحققت بفضل التحكم في إنتاج بذور الحبوب وخاصة القمح".

كما استمع الوزير إلى عرض مفصل حول مسار إنتاج بذور البطاطا في المستوى القاعدي من طرف مسيري مزرعة ريشي عبد المجيد التي استقبلت برسم سنة 2018 ما يقارب 800 ألف درنة بطاطا جيل 0 من المخبر المختص على مستوى شركة التطوير الفلاحي بولاية سطيف في كل من البطاطا ما بعد الموسمية والموسمية بهدف تحويلها إلى بذور من الجيل الأول (جيل 1) والتي وصل معدل الإنتاج فيها إلى 450 قنطار في الهكتار .

من جهة أخرى ولدى معاينته لنشاط الصيد القاري بسد بوهمدان، ببلدية حمام دباغ، دعا عبد القادر بوعزغي السلطات المحلية ومسؤولي القطاع إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق نشاط متخصصة في تربية المائيات، مبرزا بأن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على الترخيص بإنشاء هذه المناطق لتطوير الشعبة .

وكانت زيارة وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد شملت أيضا المرزعة النموذجية مويسي الطاهر، ببلدية تاملوكة، المتخصصة في تكييف البذور وتربية الأغنام، إضافة إلى معاينة سد مجاز بقر ببلدية عين مخلوف الموجه للسقي الفلاحي ل317 هكتار وتفقد مجمع خاص للصناعات الغذائية ببلدية بلخير، ومجمع آخر خاص بتحويل الطماطم الصناعية ببلدية عين بن بيضاء ومخزن الحبوب ببلدية بوشقوف.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج