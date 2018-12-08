إعادة جثماني الجزائريين اللذين هلكا غرقا في سواحل كالياري إلى ارض الوطن يوم الاثنين

سيتم إعادة جثماني الجزائريين (02) اللذين هلكا غرقا في سواحل كالياري (جزيرة سردينيا، ايطاليا) إلى ارض الوطن الاثنين المقبل، حسبما أعلنه هذا السبت الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف.

وأكد بن علي شريف في كلمته قائلا"ما إن أعلنت الصحافة الايطالية يوم 17 نوفمبر المنصرم عن خبر حول غرق قارب في سواحل سردينيا، قامت مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية بإيطاليا بمساع لدى كل الهيئات والإدارات الايطالية المختصة (وزارة الشؤون الخارجية ومصلحة الهجرة في وزارة الداخلية والسلطات القضائية وكذا الشرطة) بغرض تحديد هوية هؤلاء الأشخاص (الجثث والناجون)".

وأضاف ذات المسؤول قائلا"وبعد إجراءات مطولة، تمت متابعتها ومرافقتها يوما بعد يوم من طرف سفارتنا بروما والمصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بالتنسيق مع عائلات الضحايا، تمكنا من تحديد هوية الجثتين يوم 28 نوفمبر" 2018.

وأضاف بالقول "لقد أعطى النائب العام المختص إقليميا الإشارة يوم 4 ديسمبر الجاري من أجل تسليم الجثتين بعد الإجراءات التي قامت بها سفارتنا بروما"، مؤكدا أن"الإجراءات التي تخص إعادة الجثتين إلى ارض الوطن قد استكملت وأن وصولها إلى الجزائر العاصمة مقرر يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018".

وأكد بن علي شريف أن وزارة الشؤون الخارجية،"التي هي على اتصال دائم مع السلطات الايطالية عن طريق مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية المتواجدة بإيطاليا، لا تزال ملتزمة من اجل تحديد مصير الأشخاص المفقودين خلال هذه الحادثة المأسوية".

وختم الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية بالقول"نتقدم بتعازينا الخالصة لعائلات الضحايا كما نعرب عن تضامننا وتعاطفنا معهم".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج