نحو عقد اجتماع وزاري تحضيري لقمة قادة الاتحاد المغاربي

أعلن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الطيب البكوش، خلال مائدة مستديرة نظمها الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، بأنه تمت مراسلة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، من أجل عقد اجتماع تحضيري في تونس، استعدادا لعقد القمة السابعة لرؤساء دول المغرب العربي.

وحسب وكالة الأنباء التونسية (وأت) التي أوردت الخبر، فإن البكوش، أوضح خلال اللقاء الذي أنتظم هذا السبت تحت عنوان "قادرون على بناء مغرب عربي كبير"، بأن هذه الدعوة لقيت موافقة كل من الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا التي عبرت كل منها عن رغبتها في استضافة مجلس وزراء خارجية دول الإتحاد.

وكانت الجزائر قد راسلت مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال، و هي المبادرة التي "تنم عن قناعة راسخة لدى الجزائر، عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث و بناء الصرح المغاربي و إعادة تفعيل هياكله".

و قد ثمنت الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي مبادرة الجزائر، كونها تأتي في سياق نتائج القمة الاستثنائية الحادية عشرة التي عقدت يومي 17-18 نوفمبر الجاري في أديس أبابا (أثيوبيا)، حول موضوع الإصلاح المؤسساتي للمنظمة، والتي ركزت بشكل لافت على دور المجموعات الإقليمية الاقتصادية في الاندماج القاري، حيث أولت أدوارا هامة في إطار الرؤية الجديدة لعمل الاتحاد الإفريقي وتسييره ومستقبله".

ويذكر أن آخر اجتماع عادي لمجلس لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي انعقد سنة 2003 ، بينما التأمت آخر قمة لقادة البلدان المغاربية سنة 1989 بتونس.

ومن جهة أخرى، و بالنظر إلى الرهانات المشتركة، خاصة منها ذات الطابع الأمني، بادرت الجزائر شهر جويلية من سنة 2012 إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد خصص لبحث إشكالية الأمن بالمنطقة المغاربية و وضع الأسس لسياسة أمنية مشتركة.