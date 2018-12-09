غليزان :هلاك أربعة أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بغاز أحادي الكربون

لقي مساء أمس السبت أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم اختناقا بغاز أحادي الكربون بمدينة غليزان،حسبما علم اليوم الاحد لدى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية .

و ذكر ضابط المناوبة بذات الوحدة الملازم الأول بلحاج بن زيان عبد الحميد أن عناصر الحماية المدنية تدخلت بناء على مكالمة هاتفية في حدود الساعة ال 19 و 55 دقيقة بإحدى عمارات حي الانتصار وسط مدينة غليزان قصد إجلاء أربعة أشخاص وجدو متوفين داخل منزلهم. وترجح أسباب هذا الحادث إلى تسرب غاز أحادي الكربون المنبعث من مدفأة المنزل وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أنه تم نقل الضحايا 5 إلى 51 سنة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف لغليزان .

ومن جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في الحادث.

المصدر: واج