كأس إفريقيا لكرة اليد سيدات ربع النهائي: إقصاء المنتخب الجزائري أمام أنغولا 17-41

أقصي المنتخب الجزائري لكرة اليد (سيدات) من منافسة كأس إفريقيا للأمم-2018 بعد انهزامه أمام حامل اللقب أنغولا بنتيجة 17-41 (الشوط الأول: 6-21) في مباراة الدور ربع النهائي للمنافسة, اليوم الأحد ببرازفيل (الكونغو).

وأصبح منتخب أنغولا المتوج بالكأس القارية 12 مرة ما بين 1991 و 2016 المتأهل الثالث للمربع الذهبي بعد منتخبي السنيغال و جمهورية الكونغو الديمقراطية الفائزين في وقت سابق من اليوم أمام على التوالي غينيا (23-16) و تونس(37-30).

وسيتقابل منتخب أنغولا المرشح الأول لخلافة نفسه في سجل المنافسة, في المربع الذهبي مع الفائز في اللقاء الأخير لربع النهائي الذي سيجمع لاحقا منتخب البلد المنظم (الكونغو) و نظيره الكاميروني صاحب المركز الثالث في دورة 2016.

وتجرى مباراتا الدور نصف النهائي غدا الاثنين على أن تدور المباراة النهائية يوم الاربعاء.

و تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لمونديال-2019 المقرر باليابان.

الدورربع النهائي / النتائج الجزئية:

السنيغال - غينيا 23-16

جمهورية الكونغو الديمقراطية - تونس 37-30

أنغولا - الجزائر 41-17

الكاميرون - الكونغو سا 00ر19

برنامج الدور نصف النهائي / الإثنين 10 ديسمبر:

السنيغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية

أنغولا - الفائز من لقاء (الكونغو - الكاميرون).

المصدر: واج