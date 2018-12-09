كأس إفريقيا لكرة اليد سيدات ربع النهائي: إقصاء المنتخب الجزائري أمام أنغولا 17-41

أقصي المنتخب الجزائري لكرة اليد (سيدات) من منافسة كأس إفريقيا للأمم-2018 بعد انهزامه أمام حامل اللقب أنغولا بنتيجة 17-41 (الشوط الأول: 6-21) في مباراة الدور ربع النهائي للمنافسة, اليوم الأحد ببرازفيل (الكونغو).
وأصبح منتخب أنغولا المتوج بالكأس القارية 12 مرة ما بين 1991 و 2016 المتأهل الثالث للمربع الذهبي بعد منتخبي السنيغال و جمهورية الكونغو الديمقراطية الفائزين في وقت سابق من اليوم أمام على التوالي غينيا (23-16) و تونس(37-30).
وسيتقابل منتخب أنغولا المرشح الأول لخلافة نفسه في سجل المنافسة, في المربع الذهبي مع الفائز في اللقاء الأخير لربع النهائي الذي سيجمع لاحقا منتخب البلد المنظم (الكونغو) و نظيره الكاميروني صاحب المركز الثالث في دورة 2016.
وتجرى مباراتا الدور نصف النهائي غدا الاثنين على أن تدور المباراة النهائية يوم الاربعاء.
و تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لمونديال-2019 المقرر باليابان.
الدورربع النهائي / النتائج الجزئية:
السنيغال - غينيا 23-16
جمهورية الكونغو الديمقراطية - تونس 37-30
أنغولا - الجزائر 41-17
الكاميرون - الكونغو سا 00ر19
برنامج الدور نصف النهائي / الإثنين 10 ديسمبر:
السنيغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية
أنغولا - الفائز من لقاء (الكونغو - الكاميرون).
المصدر: واج