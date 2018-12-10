المسيلة : هلاك شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث مرور

هلك شخصان وأصيب خمسة (5) آخرون بجروح في حادث سير وقع اليوم الأحد ببلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن الحادث وقع على محور من الطريق الوطني رقم 60 بالمكان المسمى"عين دراج" تمثل في اصطدام بين مركبتين سياحيتين تسبب في هلاك شخصين بعين المكان و إصابة خمسة آخرين بجروح.

وقد تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بلدية حمام الضلعة، فيما تم نقل الجرحى إلى مصلحة الاستعجالات بذات المؤسسة الصحية، وفقا لذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.

المصدر: واج