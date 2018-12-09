كاس الجزائر/الدور الـ 32 : دفاع تاجنانت-شباب بلوزداد ووفاق سطيف-أولمبي المدية قمتا هذا الدور

أسفرت عملية القرعة للدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت مساء هذا الأحد، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين بنيان (الجزائر)، عن وقوع عدة مواجهات جديرة بالإهتمام أهمها لقائي دفاع تاجنانت - شاب بلوزداد ووفاق سطيف-أولمبي المدية التي تنتمي كلها للرابطة الأولى .

وعرفت عملية القرعة أيضا إجراء لقاء شبيبة بجاية - شبيبة سكيكدة من الرابطة الثانية واتحاد الجزائر- جمعية وهران ورائد القبة - مولودية الجزائر.

أما أصغر فريق متأهل لهذا الدور، اولمبي أقبو من القسم الشرفي فسيستضيف نصر حسين داي .

وتجري المقابلات، يومي 17و 18 ديسمبر على ميدان الفريق المسحوب أولا.

وفيما يلي برنامج مباريات الدور الثاني والثلاثين:

1. أمل بوسعادة - أولمبي بومهرة

2. مولودية وادي سلي- إتحاد عنابة

3. اتحاد خنشلة - إتحاد الشلالة

4. اتحاد الجزائر- جمعية وهران

5. اتحاد الاخضرية - شبيبة الساورة

6. دفاع تاجنانت - شباب بلوزداد

7. مولودية باتنة - شباب بوقيراط

8. حمراء عنابة- شباب قرية موسى

9 . غالي معسكر- أهلي برج بوعريريج

10. سريع المحمدية- اتحاد سطيف

11. مولودية بجاية- اولمبي مقران

12. اولمبي أقبو- نصر حسين داي

13. إتحاد بني دوالة- اتحاد تلمسان

14. مولودية البيض- جمعية عين مليلة

15.إتحاد الرمشي- مولودية العلمة

16. شباب قير عبادلة - اتحاد الحراش

17. مستقبل رويسات- شبيبة تيارت

18. جمعية الأمن الوطني- شباب عين وسارة

19. شباب باتنة- نجم البسباس

20. اتحاد البليدة- نتدي بارادو

21. وداد تلمسان- اتحاد ذراع بن خدة

22. مشعل بازر صخرة- شباب بني ثور

23. شبيبة بحاية- شبيبة سكيكدة

24. آمل غريس- شبيبة القبائل

25- ملعب سطيف- شباب قايس

26. مولودية وهران- آمل مغنية

27. رائد عيد الدفلى- تضامن سوف

28. وفاق سطيف- اولمبي المدية

29. شباب قسنطينة- رائد بوقعة

30. نجم مقرة- نادي عبد المالك رمضان (مستغانم)

31. اتحاد بلعباس- مولودية شرشال

32. رائد القبة- مولودية الجزائر.

كما أسفرت عملية قرعة الدورال16 لكاس الجزائر لكرة القدم التي جرت مساء هذا الأحد بمعهد الفندقة والإطعام بعين البنيان ( الجزائر العاصمة)، عن احتمال قمة كروية قد تجمع اتحاد الجزائر بحامل الكاس للطبعة الماضية، اتحاد بلعباس، بينما كانت أغلب المباريات الأخرى متكافئة.

وفي مايلي برنامج الدور ال16 المقرر لأيام : 27, 28, و 29 ديسمبر الجاري :

المتأهل عن المباراة 5- المتأهل عن المباراة 29

المتأهل عن المباراة 7- المتأهل عن المباراة 25

المتأهل عن المباراة 14- المتأهل عن المباراة 23

المتأهل عن المباراة 17- المتأهل عن المباراة 18

المتأهل عن المباراة 27- المتأهل عن المباراة 26

المتأهل عن المباراة 2 - المتأهل عن المباراة 22

المتأهل عن المباراة 15- المتأهل عن المباراة 30

المتأهل عن المباراة 9- المتأهل عن المباراة 21

المتأهل عن المباراة 19 - المتأهل عن المباراة 6

المتأهل عن المباراة 1- المتأهل عن المباراة 28

المتأهل عن المباراة 8- المتأهل عن المباراة 32

المتأهل عن المباراة 16 - المتأهل عن المباراة 11

المتأهل عن المباراة 13 - المتأهل عن المباراة 20

المتأهل عن المباراة 10 - المتأهل عن المباراة 24

المتأهل عن المباراة 3- المتأهل عن المباراة 12

المتأهل عن المباراة 4 - المتأهل عن المباراة 31.

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج