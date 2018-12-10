رصد 21 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية, 12 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية, بينما رصد الجانب التركي 9 انتهاكات أخرى.

وأوضحت الوزارة - في بيان هذا الاثنين, نقبته مصادر إخبارية محلية - أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات (إدلب, اللاذقية, حلب وحماه), لافتة إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم ينفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين أية عمليات إنسانية,مضيفة أنه لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية, كما لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها تنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

ومن جهة أخرى قام مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة والمتحاربة في سوريا, بتنفيذ عملية إنسانية واحدة ,تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.165 طن إلى بلدة هشام في محافظة دير الزور ويبلغ عدد المراكز السكنية المنضمّة إلى هذا النظام حاليا 2518 فصيلا, حسبما أوردته مصادر روسية.