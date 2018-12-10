توقع ارتفاع تحويل أموال المغتربين الى 2.2 مليار دولار في 2018

أشار التقرير الأخير للبنك العالمي حول الهجرة وتحويل الأموال تم نشره بواشنطن أن قيمة تحويل الأموال نحو الجزائر من طرف الشتات من المفروض أن ترتفع الى 257ر2 مليار دولار في 2018 مقابل 2 مليار دولار في 2017.

و حسب النسخة التمهيدية لهذا التقرير الذي يتناول التطورات الأخيرة و التوقعات الخاصة بتحويل الأموال نحو مختلف مناطق العالم في 2018 فان القيمة المقررة تمثل 1ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وفي حالة تأكد هذه التوقعات فان الأمر سيتعلق بأول زيادة بعد خمس سنوات من الاستقرار اذ استقرت هذه التحويلات نحو الجزائر من سنة 2013 الى 2017 في حدود 2 مليار دولار حسب معطيات البنك العالمي. و تبقى التدفقات المنتظرة أقل من الرقم القياسي البالغ 4ر2 مليار دولار المسجل في سنة 2014.

وبالرغم من هذه الزيادة المتوقعة فان تحويل أموال الجزائريين المقيمين في الخارج تبقى أقل أهمية من تلك التي تدرها العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا).

واستنادا الى نفس المعطيات، تبقى مصر تحتل الصدارة ب 7ر25 مليار دولار متبوعة بلبنان ب 8ر7 مليار دولار و المغرب ب 4ر7 مليار دولار فالأردن ب 4ر4 مليار دولار. و من المرتقب أن تقدر تحويلات أموال التونسيين ب 2 مليار دولار هذه السنة.

وبالنسبة لسنة 2019، فان مؤسسة بيرتن وودس تتوقع تباطؤا في التحويلات بنسبة 7ر2 بالمئة حيث أن تراجع أسعار البترول و سياسات العمل بالعربية السعودية التي تمنع بعض المهن على الأجانب قد تؤدي الى تباطؤ النمو.

وتبقى الشراكة الحصرية بين الأنظمة البريدية الوطنية و المتعاملين في مجال تحويل الأموال أحد أهم العراقيل أمام تخفيض تكاليف التحويل لأنه يسمح للمتعامل بفوترة مصاريف باهظة للزبائن التابعين لمكاتب البريد.