كان 2018 : سيدات " اليد" الجزائرية ينهزمن امام الكونغو (22-24) في المباراة الترتبيية

إنهزم المنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات، امام نظيره الكونغولي بنتيجة 22-24 ( الشوط الاول: 14-16)، في المباراة الترتيبية ( المرتبة الخامسة الى الثامنة)، لكاس امم افريقيا-2018 ، التي جرت الاثنين ببرازافيل ( الكونغو).

وبهذه الخسارة، سيلعب الجزائريون مباراة المركز السابع، مع غينيا ، التي تعثرت هي الاخرى امام تونس ( 26- 30) .

عرفت مباراة من اجل المرتبة التاسعة ، فوز منتخب كوت ديفوار على نظيره المغربي، بنتيجة 38-31.

ويجمع نصف نهائي كاس امم افريقيا -2018 ، الذي يجري في هذه الاثناء ، السينغال - كونغو الديمقراطية وانغولا- الكاميرون (00سا19 ).

نتائج المباريات الترتيبية التي جرت اليوم الاثنين:

المركز التاسع والعاشر :

كوت ديفوار - المغرب 38- 31

المركز الخامس الى الثامن :

غينيا- تونس 26- 30

كونغو- الجزائر 24-22

نصف النهائي :

17سا00 : السينغال - كونغو الديمقراطية جارية حاليا

19سا00 : انغولا- الكاميرون.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج