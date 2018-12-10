تم الاثنين بمقر المجلس الشعبي الوطني تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر- كوريا الجنوبية.

وخلال إشرافه على حفل التنصيب، بحضور سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، لي أونيونغ، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس، عبد الحميد سي عفيف، ان العلاقات الجزائرية-الكورية "شكلت منذ إقامتها مثالا حيا عما يجب أن تكون عليه علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين"، مبرزا في السياق نفسه أن هذه العلاقات "استطاعت في ظرف وجيز أن تهيء حاضنة أساسية وقاعدة صلبة لعلاقات استراتيجية بين البلدين".

وأشار سي عفيف --حسب ما افاد به بيان للمجلس-- الى أن المشاورات السياسية "ظلت متواصلة ومنتظمة وأن رئيسي الدولتين قد وقعا اتفاق شراكة استراتيجية في سنة 2006، ما جعل الجزائر البلد الإفريقي الأول الذي يوقع اتفاقية من هذا النوع مع كوريا الجنوبية".

ونوه في ذات الوقت بالتوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات مختلفة بما في ذلك الشراكة الجمركية والضمان الاجتماعي ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز التبادل التجاري الذي شهد --كما قال-- "تطورا كبيرا"، مشيرا الى أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين قد شهدت هي أيضا "وتيرة مكثفة".

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب سي عفيف عن أمله في أن يسهم تنصيب هذه المجموعة في "تعزيز أواصر الصداقة وتقريب الرؤي وإيجاد إطار مناسب للتنسيق وتبادل الآراء وتعميق العمل المشترك وكذا إعطاء دفع قوي للدبلوماسية البرلمانية".

من جهته، أشاد سفير دولة كوريا الجنوبية ب"العلاقات الجيدة" التي تربط البلدين، مثمنا "الجهود المبذولة لترقية التعاون الثنائي وتنويع مجالاته خدمة لتطلعات البلدين قيادة وشعبا نحو المزيد من الإنجازات المشتركة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج