مركب سيدار الحجار/عنابة : إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 واستئناف الإنتاج

تم إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 بمركب سيدار الحجار الاثنين بعد توقيفه لمدة ساعات بسبب احتجاج مجموعة من عمال المركب من فئة عقود العمل المدعم للمطالبة بتنصيبهم في مناصب عمل دائمة، حسبما علم من الأمين العام لنقابة المركب رياض جمعي الذي أوضح أن إدارة المركب برئاسة مسؤولها الأول باشرت الحوار مع المحتجين.

وتم إعادة تشغيل الفرن العالي رقم 2 بعد لجوء نقابة المؤسسة إلى إخراج العمال الذين كانوا يعطلون عملية نقل حديد الزهر نحو المفلوذات الشيء الذي تسبب في شل سلسلة الإنتاج، كما أوضح الأمين العام لنقابة ذات المؤسسة رياض جمعي الذي أضاف بأن العمال المحتجين "ما زالوا متمسكين بمطلبهم" .

وقد باشرت إدارة مركب سيدار الحجار و في مقدمتها الرئيس المدير العام، شمس الدين معطاء الله، اليوم الاثنين الحوار بشأن مطلب المحتجين وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ولا تزال المشاورات متواصلة للفصل في مطلب العمال المعنيين بعقود عمل مدعمة بالمركب، فيما تواصل مجموعة من العمال (حوالي 300 عامل)، بحسب الأمين العام لنقابة المؤسسة، تجمعها أمام مقر المديرية العامة للمركب في انتظار نتائج جلسة الحوار .

للتذكير فإن عدد العمال المعنيين بعقود العمل المدعمة يصل إلى 580 عاملا بالإضافة إلى 1000 عامل من أصحاب عقود العمل المحدودة المدة.

وكانت مجموعة من العمال قد شرعت أمس الأحد في احتجاج للمطالبة بدمجها في مناصب عمل دائمة.

ويشغل مركب سيدار الحجار 4500 عامل ويتجه لتحقيق إنتاج سنوي يتعدى ال 850 ألف طن من الفولاذ بحلول "نهاية السنة الجارية".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج