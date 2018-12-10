كأس العرب: إقصاء اتحاد الجزائر

أقصي اتحاد الجزائر من منافسة الكأس العربية للأندية البطلة لكرة القدم، رغم فوزه أمام المريخ السوداني بنتيجة 2-0 في مباراة الإياب للدور ثمن النهائي التي جمعت بينهما بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين.

وسجلت أهداف اللقاء من طرف أسامة شيتة (د39) ووليد لعرجي (د60).

وكان ممثل الجزائر قد انهزم بنتيجة عريضة في لقاء الذهاب (4-1) الذي جرت وقائعه في الـ21 من شهر نوفمبر الفارط بأم درمان.

يذكر أن مولودية الجزائر هو الفريق الجزائري الوحيد الذي ضمن تأشيرة الدور ربع النهائي بعد فوزه أمام النصر السعودي في المباراة المزدوجة التي جمعتهما (1-0، 2-1).

أما وفاق سطيف، ممثل الجزائر الثالث في هذه المنافسة العربية، فقد أقصي على

يد الأهلي السعودي بعد انهزامه في لقاء الذهاب بملعب 8 ماي 1945 بسطيف بنتيجة0-1، قبل أن يتعادل في مواجهة العودة بهدف في كل شبكة.

وسيقام نهائي هذا العرس الكروي العربي في أبريل 2019 بمدينة العين الامارتية، حيث سيحصل الفريق المتوج على جائزة مالية تقدر بـ 6 ملايين دولار.