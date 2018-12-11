المدير العام للإذاعة الجزائرية يزكى عضوا بمكتب الشؤون الطارئة لاتحاد الإذاعات والتفزيونات العربية

احتضن مقر إتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، الاثنين بتونس في دورته الثامنة والثلاثين وهي دورة انتخابية، تم خلالها إعادة انتخاب المدير العام المنتهية ولايته وكذا رئيس الإتحاد وأعضاء بعض المكاتب التنفيذية، ومنها المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة.

وتم انتخاب الجزائر ممثلة في المدير العام للإذاعة الوطنية شعبان لوناكل، عضوا في المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة، وفي هذا الصدد أوضح المدير العام للإذاعة الوطنية بأن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية يضم هيئات مهمة إلى جانب المكتب التنفيذي وكذا الجمعية العامة التي تجتمع سنويا، يضاف إلى ذلك الهيئة الثالثة وهي المكتب التنفيذي للشؤون الطارئة، التي تعتبر أهم هيئة في الاتحاد، بالنظر لقراراتها المهمة خلال السنوات الأخيرة، كما أن مكتب الشؤون الطارئة يجتمع كلما اقتضت الضرورة من أجل اتخاذ القرارات التي تهم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، ولما ينعقد المكتب التنفيذي للإتحاد يصادق على ما تم اتخاذه من قرارات لمكتب الشؤون الطارئة وكذلك بالنسبة للجمعية العامة.

وأكد المدير العام للإذاعة بأن عضوية الجزائر في هذه الهيئة مهم جدا، وجاء عبر تزكية لمدير عام الإذاعة الجزائرية شعبان لوناكل في مكتب الشؤون الطارئة، وبهذا تكون الجزائر قد عززت تواجدها في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية، فضلا عن تواجد مركز الاتحاد بالجزائر وعلى رأسه جزائري وهو المدير السابق للإذاعة الدولية محسن كريم سليماني، بالإضافة إلى عضوية الجزائر بالمكتب التنفيذي للإتحاد ممثلة في مدير القناة الأولى محمد زبدة، وكلها مكاسب للجزائر وللإذاعة الجزائرية .