اكتشاف آثار ماء على كويكب «بينو»

ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن مسبار الفضاء «أوسايرس ركس» اكتشف آثار ماء على كويكب «بينو» .

وأوضحت إيمي سايمون الباحثة في مركز «جودارد» لرحلات الفضاء بولاية «ميريلاند» أن هناك معدن يحتوي على الماء.

وأشارت «ناسا» إلى أن البيانات التي جمعها جهازان لقياس الطيف الضوئي تدل على وجود الماء على الكويكب.

ويعتقد المتخصصون الذين يشاركون في صيانة «أوسايرس ركس» أن بقايا الماء على الكويكب موجودة في كل مكان، وربما كانت المياه موجودة على جسم كوني كبير في يوم ما ، وانفصل عنه كويكب «بينو»، ومع ذلك لم يكن هناك ماء سائل بسبب صغر حجمه.

ووفقا لناسا « فإنها تعتزم دراسة الكويكب خلال عام تقريبا، وسيأخذ مسبار الفضاء عينات «بينو» بعد ذلك لمزيد من البحث من قبل العلماء.

جدير بالذكر أن مسبار الفضاء «أوسايرس ركس» الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2016 ، قد وصل إلى كويكب «بينو» بداية الشهر الجاري ، وذلك في إطار المهمة الفضائية الأمريكية الأولى من نوعها لجلب عينات من الكويكب إلى الأرض.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج