لـوح : فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج

كشف وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح هذا الثلاثاء، عن فتح تحقيق قضائي في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج.

وأوضح لوح، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني في اليوم البرلماني المخصص لحقوق الانسان، أنه بهدف حماية المواطنين الجزائريين "تم حاليا فتح تحقيق في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج" وهذا في اطار تفعيل اليات التعاون القضائي الدولي.

وأشار الوزير الى أن فتح هذه التحقيقات تندرج في اطار اصلاح المنظومة القضائية والتي من أهم ثمارها "تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية بشأن الاعتداءات على الجزائريين في الخارج".

وبعد تذكيره بأهم الورشات التي فتحها قطاع العدالة في اطار الاصلاح الرامي الى حماية حقوق المتقاضين وتعزيز حقوق الانسان، أكد لوح على أهمية "الاقرار بحكمة" رئيس الجمهورية الذي بفضل حكمته استطاع أن "يرسي قواعد التقدم في هذه القضايا الحساسة من منظور وطني سيد يكبر في تربة جزائرية خالصة".لكن بالمقابل، أشار الوزير الى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "يرفض أن تستغل مبادئ حقوق الانسان السامية بطبيعتها من أوساط أجنبية لتحقيق مآرب أخرى تجلت أثارها في بلدان عديدة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج