الطرفان المتنازعان في اليمن يتبادلان كشوفات بأسماء الأسرى

تتواصل مفاوضات الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثي" بالسويد في إطار السعي لإنهاء النزاع المسلح بالبلاد، حيث تبادل الوفدان المفاوضان، هذا الثلاثاء، كشوفات الأسرى والمعتقلين.

وقال الإعلامي أحمد بيدر من ستوكهولم في تدخله ببرنامج "زوايا الأحداث" للقناة الأولى إن التفاؤل بالخروج بنتيجة مرضية من المرحلة الأولى للمفاوضات تطبع أجواء الاجتماع، مشيرا إلى أنه تم الثلاثاء تسليم الكشوفات من وفد الحوثي ومتوقع أن يسلم وفد الحكومة لاحقا كشوفاته للمبعوث الأممي لكي يستطيعوا أن يتقدموا في موضوع ملف الأسرى والمعتقلين.

وأوضح أن الملفات تتراوح بين الطرفين واللقاءات المباشرة غير موجودة حاليا، مؤكدا أن ما تم كان عبارة عن لقاءات بين لجان مختصة من الوفدين المفاوضين، " لكنها المرحلة الأولى وهي مهمة لبناء الثقة كما قال على أن تعقب بمرحلة ثانية من المفاوضات في يناير المقبل ".

يذكر أن المفاوضات حول الأزمة اليمنية انطلقت، الخميس الماضي، في مدينة ريمبو السويدية، وتعد هذه المحادثات الفرصة الوحيدة القائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ نحو 4 سنوات، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.