كعوان يجدد التزام الدولة بترقية حرية الصحافة و دعم وسائل الإعلام

أكد وزير الاتصال جمال كعوان أن الدولة حريصة كل الحرص على ترقية حرية الصحافة و دعم وسائل الإعلام في اداء مهامها .

وقال كعوان في كلمة له خلال احتفالية تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ 56 لتأسيس جريدة "الشعب" هذا الثلاثاء إن الدولة تعزز حرية الإعلام و حق الوصول إلى المعلومة وتسعى لجعل المهنة تحت سلطان القانون الذي يحمي الحريات ويفرض بالمقابل واجبات .

وبعد أن ذكر أن الاعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبرى في التاريخ لنضالات شعبنا الأبي ونقل تضحياتها للأجيال الصاعدة أوضح كعوان أن تاريخ 11 ديسمبر- المتزامن مع تأسيس جريدة الشعب - سيظل محطة مشرفة من تاريخ الجزائر العريق الذي صنعه الشهداء الأبرار والمجاهدين الأشاوس مشيرا إلى ان حدث كمظاهرات 11 ديسمبر 1960 هي عنوان بارز لمقاومة شعب بأكمله ورسالة للإنسانية جمعاء على عزيمته على نيل حقوقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأبرز الوزير في نفس الاطار أن الاعلام الوطني كان له دورا هاما في صناعة وكتابة هذا التاريخ وها هو اليوم يواصل المسيرة بما يوافق سياسة الدولة وطموحات الشعب لبلوغ التطور المأمول والتنمية المرجوة.

المصدر : الاذاعة الجزائرية