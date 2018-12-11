كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد: سيدات أنغولا-السنغال في نهائي غير مسبوق

لأول مرة في تاريخ المنافسة القارية, سيجمع نهائي الطبعة الـ 23 من كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد (سيدات), مساء الأربعاء بين منتخب أنغولا (حامل اللقب) و المنتخب السنغالي, اثر مقابلات الدور نصف النهائي التي جرت أمس الاثنين ببرازافيل (الكونغو).

ونجحت فتيات السنغال من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور النهائي عقب إزاحتها لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي (22-21), فيما لم تجد سيدات أنغولا أي صعوبة تذكر لتخطي عقبة المنتخب الكاميروني بنتيجة عريضة (25-16).

وتعد هذه المقابلة النهائية الثانية في تاريخ مشاركات المنتخب السنغالي, بعد النهائي الأول (1974) الذي انهزم فيه بتونس أمام صاحبات الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن النخبة الوطنية النسوية, المقصاة في الدور ربع النهائي من المنافسة على يد سيدات أنغولا (41-17), قد انهزمت مساء الاثنين أمام الكونغو في المقابلة الترتيبية و ستواجه اليوم الثلاثاء منتخب غينيا من اجل المركز السابع.

نتائج المباريات التي جرت يوم الاثنين:

المركز التاسع و العاشر :

كوت ديفوار - المغرب 38- 31

من المركز الخامس الى الثامن :

غينيا- تونس 26- 30

الكونغو- الجزائر 24-22

نصف النهائي :

السنغال - جمهورية الكونغو الديمقراطية 22- 21

انغولا- الكاميرون 25 - 16.