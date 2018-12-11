مجمع سوناطراك يمنح وسائل طبية لفائدة بلديتي تمنراست وعين صالح

منح مجمع سوناطراك اليوم الثلاثاء وسائل طبية لفائدة سكان بلديتي تمنراست وعين صالح خلال عملية أشرف عليها الرئيس المدير العام للمجمع عبد المومن ولد قدور و ذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى ال 58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 .

ويتعلق الأمر بتسليم جهاز تصوير بالأشعة (سكانير) جد متطور و سيارة إسعاف لفائدة العيادة المتعددة الخدمات بحي أدريان بوسط عاصمة الأهقار, مما سيسمح لهذا المرفق الطبي للصحة العمومية بتحسين الخدمات الصحية لفائدة سكان المنطقة.

ويتميز هذا الجهاز الطبي بكونه عالي الدقة في مجال التشخيص, حيث سيساعد على التشخيص المبكر لمختلف الأمراض و سيساهم في تخفيف معاناة تنقل المواطنين إلى الولايات المجاورة لأغراض الفحص الطبي, حسبما أوضح الفريق الطبي المكلف بتشغيل هذا الجهاز بذات العيادة.

وتندرج هذه المبادرة التضامنية في إطار السياسة الاجتماعية للمجمع الذي دأب على تنظيم مبادرات تضامنية مماثلة لفائدة سكان مناطق الجنوب .

وأكد بالمناسبة والي ولاية تمنراست السيد جيلالي دومي أن هذه المبادرة ''تمثل التفاتة تضامنية حقيقية تؤكد أن سوناطراك هي مؤسسة مواطنة بامتياز''.

وأعرب سكان المنطقة عن استحسانهم لهذه الالتفاتة التضامنية في المجال الصحي من قبل هذه المؤسسة الوطنية الكبرى, حيث أبرز رئيس المجلس الشعبي الولائي برادعي مولاي عبد الله الاهتمام الكبير الذي توليه سوناطراك لمنطقة تمنراست في مختلف المناسبات .

ويشرف السيد ولد قدور هذا اليوم أيضا على مبادرة مماثلة لفائدة سكان تيدكلت بالولاية المنتدبة عين صالح (750 كلم شمال تمنراست) وذلك في إطار الجولة الميدانية التي يقوم بها إلى بعض ولايات الجنوب الكبير.

وكان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور قد حضر مراسم الترحم بمقبرة الشهداء بمدينة تمنراست في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى أل 58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960.