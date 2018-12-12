وهران: هلاك 5 نساء اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون

هلكت خمس نساء اختناقا بغاز أحادي أوكسيد الكربون مساء الثلاثاء بدائرة عين الترك (ولاية وهران) حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين الترك لإجلاء امرأة تبلغ من العمر 28 سنة التي لقيت مصرعها إثر تعرضها للاختناق بغاز أحادي الكربون داخل مسكن ليتم نقلها الى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى عين الترك.

وبعد مرور ساعة على هذا الحادث تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة المذكورة في نفس المبنى التي تقطن فيه الضحية الاولى حيث تم العثور على 4 نساء تتراوح أعمارهن ما بين 20 و25 سنة واللاتي هلكن أيضا لنفس السبب في مسكن آخر.

وترجح مصالح الحماية المدنية أن يكون سبب الاختناق في الحادث الثاني مرتبط بتسرب الغاز من سخان الماء.

وقد فتحت الجهات المختصة تحقيقا حول ملابسات الحادث.