ولد قدور: التوقف عن استيراد المنتجات النفطية المكررة بداية من 2019

ينتظر ان تتمكن الجزائر في 2019 من التوقف عن استيراد المنتجات النفطية المكررة الموجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية، حسبما أعلنه الثلاثاء بتيميمون (أدرار) الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور.

واوضح ولد قدور على أن هذا الهدف سيكون "قابلا للتجسيد" بفضل إنتاج المصافي المختلفة التابعة لسوناطراك، لا سيما مصفاة أوغوستا (إيطاليا) التي تم الاستحواذ عليها مؤخرا من طرف المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية ب 10 ملايين طن.

وستسمح زيادة الانتاج الاجمالي لمصافي سوناطراك للبلاد بالتوقف عن استيراد المنتجات المكررة، حسب الرئيس المدير العام الذي ذكر بان قيمة واردات المنتجات النفطية المكررة بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 25 مليار دولار.

وجاءت تصريحات السيد ولد قدور خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل إلى تميمون وأدرار وعين صلاح وتمنراست حيث أشرف على عملية تسليم مجمع سوناطراك لتجهيزات المسح و الأشعة الطبية وسيارات الإسعاف لفائدة هياكل صحية محلية.

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج