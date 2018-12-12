ترشيح لعقاب ورقيقي لنيل جائزة احسن دراج افريقيا لسنة 2018

رشّح الدراجان الجزائريان، عزالدين لعقاب من المجمع البترولي ويوسف رقيقي المنتمي لنادي سوفاك ناتيرا4 ايفر ، من طرف لجنة تنظيم دورة الغابون " تروبيكال آميسا بونغو" للتتويج بجائزة أحسن دراج افريقي لسنة 2018 .

ويعد لعقاب ورقيقي - صاحبا المركزين ، على التوالي ، الثاني والثالث في الترتيب العام للفردي ، الاخير لافرييكا - تور الذي نشره الاتحاد الدولي للدراجات- من بين 15 أحسن دراج رشحا للتتويج بجائزة سنة 2018.

ويهدف التتويج - الذي إستحدث سنة 2012 - تكريم المتسابق نظير نتائجه الايجابية قاريا او دوليا والمساهمة في تنوير الراي العام والتعريف بالدرّاج الافريقي.

وتضم لجنة التحكيم ، - برئاسة يبيرنار هينو ، المتوج خمس مرات بدورة فرنسا- مدراء رياضيين ، مدربين، مسيرين ، متسابقين وصحفيين افارقة واوروبيين .

ويصوّت هؤلاء في 21 ديسمبر لخليفة نتنيال بيرهان ( 2012)، لويس مانتجز ( 2013، 2017)، مكساب ديبيساي ( 2014)، دانيال تكيلي هيمانو ( 2015) وتبسفوم او كي بارماريام (2016).

فيما يلي قائمة الدراجين المرشحين لنيل جائزة 2018:

1- اريرويا جوزيف ( رواندا - دالكو مارسيليا)

2- سيس إيسياكا ( كوت ديفوار)

3-دي بود ستيفان ( جنوب افريقيا- ديمونسيون داتا فور كيبيكا)

4- غبريغ زهبهاير امانييل ( إريتيريا- ديمنسيون داتا)

5-هندريكس كلان ( جنوب افريقيا بيك آاد)

6-امبي داريل ( جنوب افريقيا - ميشال تون - سكوت)

7-كامزونغ كلوفيز ( الكاميرون)

8-كيب كامبوا سليم ( كينيا- بيك آاد)

9-كيديس ميرهاوي ( إريتيربا- ديمونسيون داتا)

10- عزالدين لعقاب ( الجزائر المجمع البترولي)

11- ميغبشا ساموييل ( رواندا- ديمونسيون داتا فور كيبيكا)

12- مليبرهان هينوك ( إريتيريا)

13يوسف رقيقي ( الجزائر سوفاك)

14- سورغو ماتياس ( بوركينافاسو )

15- أوزيا مانا بونا فونتير ( رواندا) .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج