ترشيح لعقاب ورقيقي لنيل جائزة احسن دراج افريقيا لسنة 2018

12/12/2018 - 10:19

رشّح الدراجان الجزائريان، عزالدين لعقاب من المجمع البترولي ويوسف رقيقي المنتمي لنادي سوفاك ناتيرا4 ايفر ، من طرف لجنة تنظيم دورة الغابون " تروبيكال آميسا بونغو"  للتتويج بجائزة أحسن دراج افريقي لسنة 2018 .

  ويعد لعقاب ورقيقي - صاحبا المركزين ، على التوالي ، الثاني والثالث في الترتيب العام للفردي ، الاخير لافرييكا - تور الذي نشره الاتحاد الدولي للدراجات- من بين 15 أحسن  دراج  رشحا للتتويج  بجائزة سنة 2018.

ويهدف  التتويج - الذي إستحدث سنة 2012 - تكريم  المتسابق نظير نتائجه الايجابية قاريا او دوليا والمساهمة في تنوير الراي العام والتعريف بالدرّاج الافريقي.

وتضم لجنة التحكيم ، - برئاسة يبيرنار هينو ، المتوج خمس مرات بدورة فرنسا-  مدراء رياضيين ، مدربين، مسيرين ، متسابقين وصحفيين افارقة  واوروبيين .

ويصوّت هؤلاء في 21 ديسمبر لخليفة نتنيال بيرهان ( 2012)،  لويس مانتجز  ( 2013، 2017)، مكساب ديبيساي ( 2014)، دانيال تكيلي هيمانو ( 2015) وتبسفوم او كي بارماريام  (2016).

فيما يلي  قائمة الدراجين المرشحين لنيل جائزة 2018:

1- اريرويا جوزيف   ( رواندا - دالكو مارسيليا)

2- سيس إيسياكا  ( كوت ديفوار)

3-دي بود ستيفان ( جنوب افريقيا- ديمونسيون داتا فور كيبيكا)

4- غبريغ زهبهاير امانييل ( إريتيريا- ديمنسيون داتا)

5-هندريكس كلان ( جنوب افريقيا بيك آاد)

6-امبي داريل ( جنوب افريقيا - ميشال تون - سكوت)

7-كامزونغ كلوفيز  ( الكاميرون)

8-كيب كامبوا سليم  ( كينيا- بيك آاد)

9-كيديس ميرهاوي ( إريتيربا- ديمونسيون داتا)

10- عزالدين لعقاب  ( الجزائر المجمع البترولي)

11- ميغبشا ساموييل ( رواندا- ديمونسيون داتا  فور كيبيكا)

12- مليبرهان هينوك ( إريتيريا)

13يوسف رقيقي (  الجزائر سوفاك)

14-  سورغو ماتياس ( بوركينافاسو )

15- أوزيا مانا بونا فونتير ( رواندا)   .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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