ترشيح لعقاب ورقيقي لنيل جائزة احسن دراج افريقيا لسنة 2018

رشّح الدراجان الجزائريان، عزالدين لعقاب من المجمع البترولي ويوسف رقيقي المنتمي لنادي سوفاك ناتيرا4 ايفر ، من طرف لجنة تنظيم دورة الغابون " تروبيكال آميسا بونغو" للتتويج بجائزة أحسن دراج افريقي لسنة 2018 .
ويعد لعقاب ورقيقي - صاحبا المركزين ، على التوالي ، الثاني والثالث في الترتيب العام للفردي ، الاخير لافرييكا - تور الذي نشره الاتحاد الدولي للدراجات- من بين 15 أحسن دراج رشحا للتتويج بجائزة سنة 2018.
ويهدف التتويج - الذي إستحدث سنة 2012 - تكريم المتسابق نظير نتائجه الايجابية قاريا او دوليا والمساهمة في تنوير الراي العام والتعريف بالدرّاج الافريقي.
وتضم لجنة التحكيم ، - برئاسة يبيرنار هينو ، المتوج خمس مرات بدورة فرنسا- مدراء رياضيين ، مدربين، مسيرين ، متسابقين وصحفيين افارقة واوروبيين .
ويصوّت هؤلاء في 21 ديسمبر لخليفة نتنيال بيرهان ( 2012)، لويس مانتجز ( 2013، 2017)، مكساب ديبيساي ( 2014)، دانيال تكيلي هيمانو ( 2015) وتبسفوم او كي بارماريام (2016).
فيما يلي قائمة الدراجين المرشحين لنيل جائزة 2018:
1- اريرويا جوزيف ( رواندا - دالكو مارسيليا)
2- سيس إيسياكا ( كوت ديفوار)
3-دي بود ستيفان ( جنوب افريقيا- ديمونسيون داتا فور كيبيكا)
4- غبريغ زهبهاير امانييل ( إريتيريا- ديمنسيون داتا)
5-هندريكس كلان ( جنوب افريقيا بيك آاد)
6-امبي داريل ( جنوب افريقيا - ميشال تون - سكوت)
7-كامزونغ كلوفيز ( الكاميرون)
8-كيب كامبوا سليم ( كينيا- بيك آاد)
9-كيديس ميرهاوي ( إريتيربا- ديمونسيون داتا)
10- عزالدين لعقاب ( الجزائر المجمع البترولي)
11- ميغبشا ساموييل ( رواندا- ديمونسيون داتا فور كيبيكا)
12- مليبرهان هينوك ( إريتيريا)
13يوسف رقيقي ( الجزائر سوفاك)
14- سورغو ماتياس ( بوركينافاسو )
15- أوزيا مانا بونا فونتير ( رواندا) .
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج