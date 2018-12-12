حوادث المرور: وفاة 38 شخصا و اصابة 1048 اخر بجروح في ظرف أسبوع

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1048 شخص بجروح في 1026 حادث مروري بمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و8 ديسمبر أي في ظرف أسبوع كما أوضح اليوم الاربعاء بيان من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان أن أثقل حصــيلة سجلت بولايــة الجزائر بوفاة 06 أشخاص و جرح 114 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية على إثـر 179 حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 809 تدخل سمح بإخـــماد 525 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة وكذا القيام بـ 4897 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4480 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر يضيف البيان نفسه .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج