حوادث المرور: وفاة 38 شخصا و اصابة 1048 اخر بجروح في ظرف أسبوع

12/12/2018 - 11:24

لقي 38 شخصا حتفهم وأصيب 1048 شخص بجروح في 1026 حادث مروري بمختلف مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين  2 و8  ديسمبر أي في ظرف أسبوع كما أوضح اليوم الاربعاء بيان من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان  أن أثقل حصــيلة سجلت بولايــة الجزائر بوفاة 06 أشخاص و جرح 114 آخريــن تم إسعافهم و تحويلهــم إلى المراكز الإستشفـائية  على إثـر  179  حادث مرور.

كما قامت وحدات الحماية المدنية بـ 809 تدخل سمح بإخـــماد 525 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مــختلفـة وكذا القيام بـ 4897 تدخـل فـي نفس الفترة لتغطية 4480 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر يضيف البيان نفسه .

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

أوسمة:

طالع ايضاً

حوادث المرور : وفاة 12 شخصا واصابة 41 آخرين خلال 48 ساعة الاخيرة
حوادث المرور: وفاة 11 شخص واصابة 51 آخرين بجروح خلال الـ48 ساعة الاخيرة
وفاة 37 شخصا واصابة 1149 اخرين في حوادث مرور خلال اسبوع
حوادث المرور: وفاة 44 شخصا وإصابة 1112 آخرين خلال أسبوع