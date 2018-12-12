سعر سلة خامات أوبك يتراجع دون الـ 59 دولار

تراجع سعر سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الى 58،57 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مقابل 59،72 دولارا يوم الاثنين، حسب ما افادت به المنظمة اليوم الاربعاء على موقعها الالكتروني.

وتضم حاليا، سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 15 نوعا وهي خام صحاري الجزائري والخام العربي الخفيف السعودي وخام التصدير الكويتي، و الخام البحري القطري، وخام مربان الإماراتي والايراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري وخام ميرايات الفنزويلي وجيرا سول الانغولي ورابي الخفيف الغابوني و أورينت الاكوادوري، زافيرو لغينيا الاستوائية ،و جينو الكونغولي.

وقد بلغ سعر برميل برنت المرجع الاوروبي (تسليم فبراير) عند 60،43 دولار خلال تداولات بالجلسة الاوروبية مسجلا بذلك ارتفاعا ب46 سنتا مقارنة بجلسة الاغلاق ليوم الاثنين

اما سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" المرجعي للخام الامريكي(لتسليم جانفي) فقد استقر عند 51،45 دولارا للبرميل خلال نفس اليوم مسجلا ارتفاعا ب 45 سنتا.

و حسب المحللين فائن اتفاق اوبك مع حلفائها، على راسهم روسيا، حلال الاجتماع الاخير لهم بفيينا و الذي ينص على تقليص حجم الطلب الى1،2مليون برميل يوميا، خلال الستة اشهر المقبلة، لدعم اسعار الذهب الاسود قد يكون غير كافي’ لتحقيق توازن في السوق النفطية التي تشهد حاليا فائض في العرض مقارنة بالطلب.